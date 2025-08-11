Miss República Dominicana 2025: Los 5 momentos más impactantes del evento

  • Hoy
Miss República Dominicana 2025: Los 5 momentos más impactantes del evento

Jennifer Ventura es coronada como Miss República Dominicana Universo 2025

Este domingo se celebró la gala del Miss República Dominicana 2025 en el Teatro Nacional, donde fue electa Jennifer Ventura como la presentante de la nación al Miss Universo.

Por eso, hoy te presentamos a continuación los momentos más impactantes de la noche.

El opening

A ritmo de música retro de los años 60, inició el Miss República Dominicana Universo 2025.

Las 29 candidatas de diferentes puntos del país mostraron sus dotes de baile y carisma.

Víctimas del Jet Set son recordadas en evento

Con el tema «​Yo Te Extrañaré, de Tercer Cielo», tocada a piano se recordaron a las 236 víctimas mortales de la tragedia del Jet Set.

​Se recuerda que dentro de lista de los hoy occisos estaba el merenguero Rubby Pérez, quien amenizaba la fiesta. 

Lee más: Jennifer Ventura se corona como la nueva Miss República Dominicana Universo

Selección de las 6 finalistas

05 6

Las 6 candidatas que quedaron como finalistas fueron:

Santo Domingo de Guzmán
Ana Maspons

Criselys García
Peravia

Delia Mejía
San José de Ocoa

Jennifer Ventura
Barahona

Delisa Francisco
María Trinidad Sánchez

Jearmanda Ramos
Punta Cana

El mensaje de la Miss Universo 2024

La Miss Universo 2024, Victoria Kjaer, de origen danés compartió un mensaje para las candidatas al Miss República Dominicana 2025, donde dio a conocer que se siente feliz de estar en República Dominicana, que le ha encantado la comida, la gente y las playas. 

Además, dijo que una reina es mucho más que una corona. 

El anuncio de la ganadora

En un momento de tensión y con algarabía fue elegida Jennifer Ventura, como la nueva Miss República Dominicana Universo 2025.

Mientras, que la representante de ​Punta Cana, ​Jearmanda Ramos​, quedó como primera finalista del Miss RD Universo 2025. 

También leer: Miss República Dominicana Universo

Hoy

Hoy

