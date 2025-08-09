Miss Universe República Dominicana: cómo fue la competencia preliminar

Miss Punta Cana luce traje de gala en la preliminar de Miss Universe.

Este viernes se vivió la competencia preliminar del Miss Universe República Dominicana, donde las candidatas desbordaron energía y actitud sobre la pasarela del centro comercial Sambil.

Desde el backstage, se les vio a las candidatas sonrientes, luciendo atuendos blancos y tacones dorados. Más adelante, realizaron su presentación en traje de baño del mismo color.

En la pasarela con vestidos de gala, las participantes lucieron atuendos vibrantes con brillo en colores como rojo, morado y plateado.

En el público se sentía la algarabía, y muchos tenían como favorita a la representante de Punta Cana.

El evento contó con la amenización del artista Mark B.

El zar de la belleza, Osmel Sosa, expresó a Fashionfreakclubrd: “El grupo está muy bonito, hay muchachas muy bonitas, este año también hay buenas y yo creo que va a salir una excelente candidata para Miss Universo, y ojalá que esa candidata logre la corona, hace falta que República Dominicana tenga otra Miss Universo”.

Recordó a la única reina dominicana hasta el momento, Amelia Vega: “Yo cuando la vi dije: guau, esta mujerón va a llegar lejos y así fue”.

Además, indicó que Miss Universo busca una mujer disciplinada, bella, elocuente y agradable.

