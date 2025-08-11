La reina saliente Celineé Santos se despidió este domingo de su corona de Miss Universo República Dominicana tras ganar su sucesora, Jennifer Ventura (Barahona).
Con un vestido de gala, la beldad Santos cerró su ciclo con un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram.
En su publicación Santos reveló que se realizó en su honor un cóctel de despedida como Miss RD Universo, lo que catalogó como “un día mágico”.
A continuación el texto íntegro:
Ser reina no solo fue un sueño cumplido, fue una experiencia transformadora que me enseñó sobre amor propio, responsabilidad, empatía y fuerza.
Hoy me despido de una etapa que fue mucho más que una corona, una banda o una foto perfecta. Me despido de un capítulo que marcó mi alma, que me retó, que me hizo llorar de emoción y de orgullo… que me cambió para siempre.
Detrás de los vestidos, del maquillaje y de los aplausos, hubo momentos de soledad, de esfuerzo silencioso, de dudas… pero también hubo sonrisas sinceras, abrazos inesperados y una fuerza interior que jamás imaginé tener.
Llevar esta corona no se trató solo de lucir bien… se trató de representar, de inspirar y de servir. Y en ese camino, encontré personas maravillosas que dejaron huella en mí.
Me voy con nostalgia, sí. Porque ¿cómo no sentir un nudo en la garganta al dejar atrás una experiencia que me hizo tan feliz?
Pero también me voy con paz. Porque di todo de mí. Porque amé este reinado con cada parte de mi ser.
A mi familia, que me sostuvo incluso cuando yo flaqueé: gracias por ser mi raíz y mi refugio. A mis compañeras: fuimos rivales por un momento, pero hermanas en el camino.
A todas las personas que me apoyaron con un mensaje, un aplauso o una sonrisa: gracias por hacerme sentir valiosa y vista.
Ustedes hicieron que este reinado tuviera alma.
A ti, la nueva reina… comienza una etapa única. Vívela con entrega y corazón. No pierdas nunca tu esencia, porque eso es lo que realmente te hará brillar.
Hoy me quito la corona, pero me llevo el alma llena. Me voy feliz, agradecida y con la certeza de que cada paso valió la pena.
Esta corona se queda, pero mi amor por este sueño me lo llevo para siempre.
Hoy no solo cierro un ciclo… dejo parte de mi corazón en cada recuerdo.
Esta historia no termina aquí. Solo cambia de forma.
Porque la verdadera reina nunca deja de serlo… simplemente sigue reinando desde otro lugar.
Gracias República Dominicana … por haberme permitido ser su reina.