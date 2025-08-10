Miss Universo RD: ¿Quiénes han sido las últimas reinas? 

Miss Universe República Dominicana.

La espera llegó a su final; este domingo a las 9:00 inicia el certamen más esperado, Miss Universe República Dominicana 2025, donde se conocerá quién representará la belleza dominicana el 21 de noviembre en Tailandia.

La ceremonia final tendrá lugar en el Teatro Nacional Eduardo Brito, y se transmitirá en vivo por Color Visión (canal 9). Asimismo, la audiencia internacional también podrá disfrutar a través del canal oficial de YouTube

Años anteriores se han visto como chicas inteligentes, han desfilado por este destacado concurso que representa la belleza de cada provincia, pueblo o comunidad dominicana. Siendo digna representante del país en aguas extranjeras.

Te presentamos una recopilación de las ganadoras del certamen Miss Universe República Dominicana los últimos cuatro años.

Miss Universe Año 2020

miss rd universo 1 2020 14871250 20200928185248
Kimberly Jiménez. Fuente externa.

La modelo y actriz, Kimberly Jiménez, se convirtió en la nueva Miss RD Universo 2020.

Se recuerda que en ese año el mundo estaba atravesando por una pandemia y sin realizar concurso para cumplir con el protocolo y las medidas sanitarias debido a la situación del coronavirus, la organización del certamen optaron por enviar a una representante al concurso, ya que esto beneficia mucho al país.

Miss Universe Año 2021-2022

Andreina Martinez Founier 1024x623 1
Andreina Martínez Founier. Fuente externa.

La representante de la comunidad dominicana en Estados Unidos, Andreina Martínez Founier, fue la ganadora y coronada como la nueva Miss República Dominicana Universo 2021.

Sin embargo, Andreína debido a que resultó contagiada por Covid-19 no pudo participar por la cercanía de la competencia y el tiempo de recuperación. Luego fue designada para participar en el certamen de Miss Universo 2022

Miss Universe Año 2023

captura de pantalla 2023 09 04 123535.jpg
Mariana Downing. Fuente externa.

La representante de la provincia Sánchez Ramírez, Mariana Downing, se convirtió en la gran ganadora del certamen de belleza Miss República Dominicana Universo 2023.

⁣Downing, quien es modelo, actriz llamó la atención desde el inicio en el certamen por la relación que sostuvo hace unos años con el salsero puertorriqueño Marc Anthony.⁣

Miss Universe Año 2024

441511128 2457354267797308 1950391402424454892 n
Celinee Santos. Fuente externa.

La representante de Distrito Nacional, Célinee Santos Frías se coronó como la nueva Miss República Dominicana Universo 2024. Sucediendo a la reina Mariana Downing.

Santos Frías, se destacó entre las seis semifinalistas por su belleza, inteligencia y carisma.

Oriana Martínez Núñez

Oriana Martínez Núñez

Licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo, egresada de la Universidad O&M, apasionada de contar historias para inspirar y conectar con la sociedad.

