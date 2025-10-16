Mitchelle M. Cobb presenta “Lo que no te cuentan del éxito”: una mirada real del emprendedor

La empresaria y CEO de Pink as Gold, Mitchelle M. Cobb, prepara una experiencia única e inspiradora con su evento “Lo que no te cuentan del éxito”, que se llevará a cabo el próximo 28 de enero de 2026 en Santo Domingo. La iniciativa busca cambiar la narrativa tradicional sobre el éxito, destacando los retos, los errores y los aprendizajes que forman parte del proceso de crecimiento personal y profesional.

La idea de este evento —explica Mitchelle— surge de su deseo de ofrecer un enfoque distinto a los espacios de liderazgo y emprendimiento que suelen centrarse únicamente en los logros visibles.

“Siempre noté que en los eventos se habla del éxito en el presente, pero no de los errores cometidos en el camino, los cuales también son parte fundamental de ese gran éxito que todos aspiramos a alcanzar”, comenta.

Bajo este concepto, “Lo que no te cuentan del éxito” invita al público a mirar más allá de las apariencias y descubrir las realidades emocionales, financieras y espirituales que acompañan el camino del emprendimiento.

“Queremos hablar del proceso. De las dificultades financieras, de las caídas, de los comienzos inciertos… de todo aquello que rara vez se cuenta”, afirma Cobb.

Desde su experiencia con Pink as Gold, la empresaria comparte que uno de sus mayores retos fue superar una sociedad fallida, una experiencia que transformó en aprendizaje.

“Cometí el error de invitar a personas a ser parte de mis sueños. Aprendí que la confianza en uno mismo es esencial y que incluso los errores pueden impulsarte si sabes verlos como parte del aprendizaje.”

La visión de Mitchelle se distingue precisamente por ese enfoque: convertir los errores en impulso, no en obstáculos. Para ella, el éxito no se mide por la competencia o la comparación, sino por la capacidad de alcanzar las metas personales y mantener una conexión emocional y espiritual equilibrada.

“Una persona emprendedora debe estar alineada con sus sentimientos y su entorno. Escoger cuidadosamente a las personas que nos rodean influye directamente en nuestra energía y emociones”, asegura.

En el evento, los asistentes podrán disfrutar de paneles, experiencias y conversaciones auténticas con figuras reconocidas del ámbito empresarial y motivacional como Nathalia Morales, Argenis Grullón, Anna Cuffaro, Eligio Reyes y Robert Martínez, quienes compartirán sus propias historias de esfuerzo y resiliencia.

“Será un evento lleno de sorpresas. Quiero que todos vivan la experiencia y se lleven un mensaje real, humano y transformador”, adelanta la organizadora.

Cobb también aprovecha este espacio para enviar un mensaje de empoderamiento a las mujeres jóvenes que temen dar el primer paso hacia sus sueños:

“¡Sí pueden solas! Cuando vas despacio, vas bien; y si vas bien, llegarás lejos”, enfatiza.

El mensaje central de este proyecto puede resumirse en una frase poderosa que, según Mitchelle, define su filosofía de vida:

“Hasta las nubes grises forman parte del paisaje.”

Con “Lo que no te cuentan del éxito”, Mitchelle M. Cobb busca dejar un legado de fe, resiliencia y autenticidad, recordando que el verdadero éxito no se trata solo de alcanzar la meta, sino de aprender y crecer en cada etapa del camino.

“Las mujeres somos seres poderosos y llenos de magia. Todo lo que tocamos, le damos vida. Con fe y poniendo siempre a Dios primero, podemos lograrlo todo”, concluye.

Los detalles sobre la adquisición de entradas estarán disponibles próximamente en la página oficial del evento y en las redes sociales de Pink as Gold.