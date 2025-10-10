Mitos peligrosos sobre el cáncer de mama que debes dejar de creer 

El cáncer de mama es uno de los temas de salud más comentados y, al mismo tiempo, más rodeado de confusión. Con información contradictoria circulando en redes sociales y medios de comunicación, es fácil caer en ideas erróneas que pueden generar miedo innecesario o, peor aún, retrasos en la detección y tratamiento.

En ese sentido, te revelamos algunos mitos sobre el cáncer de mama que debes evitar:

Sólo a las personas mayores se les diagnostica cáncer de mama

El riesgo de cáncer de mama aumenta con la edad, y la mayoría de los diagnósticos se dan en mujeres mayores de 50 años.

Sin embargo, las mujeres jóvenes también se ven afectadas, y es preocupante que las tasas de incidencia en este grupo estén aumentando. En los últimos cinco años, los diagnósticos de cáncer de mama en mujeres menores de 50 años han aumentado más de un 2 % anual.

Esta tendencia ha alarmado a los expertos, sobre todo porque las mujeres más jóvenes tienden a ser diagnosticadas con formas más agresivas, en etapas más avanzadas, y presentan peores resultados.

Sujetadores con aros y desodorantes antitranspirantes aumentan el riesgo de cáncer de mama

Aunque estas viejas afirmaciones aparecen con frecuencia en redes sociales, han sido desmentidas por investigaciones. Un estudio de 2014 con 1500 mujeres concluyó que los hábitos de uso de sostén —incluyendo si usaban aros, el tiempo promedio de uso diario y la edad a la que comenzaron a usarlo— no se asociaban con un mayor riesgo de cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas.

Y según el Instituto Nacional del Cáncer (NCI), ninguna evidencia científica ha vinculado el desodorante antitranspirante con el riesgo o el desarrollo de cáncer de mama.

El cáncer de mama siempre se presenta como un bulto

Los bultos son el signo más conocido del cáncer de mama, pero existen muchos otros signos que podrían indicar un problema: hinchazón de los senos, hoyuelos en la piel, secreción del pezón, sarpullido rojo y más.

Además, a muchas mujeres se les diagnostica cáncer de mama durante las pruebas de detección de cáncer de mama de rutina, mucho antes de que puedan sentir un bulto o ver otro cambio en sus senos.

Las mamografías no son efectivas

Las mamografías y otras formas de detección del cáncer de mama han salvado millones de vidas al detectar el cáncer de mama lo más temprano posible. Cuando se detecta a tiempo, el cáncer de mama es casi 100 % curable, a menudo con menos tratamientos y cirugías menos intensivas. Investigadores financiados por la BCRF están impulsando la mamografía con nuevas tecnologías, como la mamografía espectral con contraste y la IA, para optimizar el cribado.