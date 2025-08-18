Mitos y verdades: 10 cosas que no deberías hacer cuando llueve o truena

Habrá lluvias hoy en la tarde; buena temperatura

Las lluvias y tormentas eléctricas no solo alteran el clima, también pueden poner en riesgo nuestra seguridad si no tomamos precauciones. Aunque existen muchos mitos sobre qué hacer o evitar, expertos como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han aclarado qué prácticas son realmente peligrosas.

1. Bañarse durante una tormenta eléctrica Verdad: Puede ser peligroso. Los rayos pueden viajar por las tuberías metálicas, lo que aumenta el riesgo de electrocución incluso dentro de casa.

2. Lavar platos o manos con agua corriente Verdad: También se desaconseja. El agua corriente puede actuar como conductor si un rayo impacta cerca.

“La mayoría de accidentes durante tormentas ocurren por desconocimiento. Informarse puede salvar vidas”, advierte el portal especializado Su Médico

3. Usar el celular conectado al cargador Verdad: Si está enchufado, hay riesgo de descarga eléctrica. Mejor usarlo desconectado o en modo batería.

. Refugiarse bajo un árbol Verdad: Es uno de los lugares más peligrosos. Los árboles atraen rayos y pueden provocar lesiones graves.

5. Andar en bicicleta o motocicleta Verdad: El metal y la exposición aumentan el riesgo. Es mejor detenerse y buscar refugio seguro.

6. Entrar a piscinas o cuerpos de agua Verdad: El agua es un excelente conductor. Nunca se debe nadar durante una tormenta.

7. Abrir ventanas para “ventilar” durante la lluvia Mito: No es necesario y puede permitir la entrada de agua o incluso rayos si hay tormenta eléctrica.

8. Ver televisión conectada a la corriente Verdad: Si hay tormenta, desconectar aparatos electrónicos es una medida preventiva.

9. Quedarse dentro del auto es seguro Verdad: Los vehículos actúan como jaulas de Faraday. Si estás en la calle, es uno de los lugares más seguros.

10. Usar paraguas metálicos Verdad: El metal puede atraer rayos. Opta por paraguas con mango de plástico.