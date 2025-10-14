Mitos y verdades sobre la terapia hormonal: lo que debes saber

Por años, la terapia hormonal ha sido tema de debate y confusión. ¿Es segura? ¿Causa cáncer? ¿Realmente mejora la calidad de vida? El Dr. Naim Dahdah, reconocido médico internista, experto en antienvejecimiento, medicina regenerativa y fundador de D-Clinik, desmiente los mitos más comunes y explica cómo la terapia de reemplazo hormonal con pellets se ha convertido en una opción natural, segura y efectiva para hombres y mujeres.

“Por mucho tiempo han existido mitos sobre la terapia hormonal. Muchas personas creen que las hormonas causan cáncer, pero la realidad es que los estudios actuales y recientes demuestran que las hormonas bioidénticas no aumentan el riesgo de cáncer y, en muchos casos, pueden proteger la salud cuando se administran correctamente”, afirma el Dr. Dahdah.

La terapia con pellets utiliza hormonas bioidénticas, que son idénticas a las que produce el cuerpo humano, que se colocan debajo de la piel y liberan una dosis continua durante varios meses. Esto permite mantener niveles hormonales estables, evitando los picos y bajones que suelen causar otros tratamientos como las cremas o las pastillas.

¿Cómo funciona la colocación de pellets hormonales?

El procedimiento es rápido, sencillo y prácticamente indoloro. Los pellets, que son pequeñas cápsulas del tamaño de un grano de arroz, se insertan debajo de la piel, usualmente en la zona de la cadera, bajo anestesia local. Desde ahí, las hormonas se liberan de manera constante, imitando el ritmo natural del cuerpo.

Antes de realizar el procedimiento, se lleva a cabo una evaluación médica completa, que incluye análisis de laboratorio detallados para determinar los niveles hormonales actuales del paciente. A partir de esos resultados, el equipo médico define la dosis exacta y diseña un plan personalizado de seguimiento y monitoreo.

“No se trata de aplicar hormonas al azar. Todo el proceso está basado en ciencia, análisis y control médico continuo. Monitoreamos los niveles hormonales y los síntomas del paciente para garantizar que se mantenga en equilibrio y con los mejores resultados posibles”, señala el Dr. Dahdah.

“Nuestro enfoque es hacer las cosas con precisión médica. Evaluamos cada caso de forma personalizada para determinar si la persona es buena candidata al tratamiento. Cuando se hace correctamente, los resultados son notables: mejor sueño, mejor ánimo, más energía y una vida íntima más saludable”, explica el Dr. Dahdah.

El médico internista recalca que el reemplazo hormonal no es solo una cuestión estética o de juventud, sino una herramienta de bienestar integral que ayuda a recuperar el equilibrio físico y emocional.

“Queremos que las personas vuelvan a sentirse como antes se sentían: con vitalidad, enfoque y bienestar. Envejecer no debe significar perder calidad de vida”, concluye el fundador de D-Clinik.

D-Clinik continúa posicionándose como un líder en medicina regenerativa y antienvejecimiento en el sur de Florida.