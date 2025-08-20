Mived actualiza tasas de servicios para fortalecer las inspecciones de las edificaciones privadas

Los ajustes permitirán más inspecciones, mejores equipos e incremento de personal técnico calificado; se mantienen exenciones clave para quienes más lo necesitan

El Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) anunció la actualización de las Tasas por Servicios de Tramitación de Planos e Inspección de Edificaciones Privadas con el objetivo de proteger la vida y el patrimonio de la población, a través de una supervisión más amplia, oportuna y rigurosa en todas las etapas del proceso constructivo.

La adecuación de tasas permitirá incrementar el número de inspecciones, ampliar el personal técnico calificado, e incorporar herramientas y tecnología que eleven la calidad y eficiencia de las verificaciones en obra.

“Los constructores deben ver esta actualización de tasas como una inversión en seguridad, calidad urbana y sostenibilidad del servicio”, subrayó el ministro Carlos Bonilla. “Con más y mejores inspecciones evitamos errores de construcción, frenamos intervenciones ilegales o riesgosas y actuamos a tiempo para exigir correcciones antes de que los problemas pongan en riesgo a los ciudadanos.”

La medida se enmarca en la Ley 160-21 y el Reglamento R-004 de Supervisión e Inspección de Obras, y forma parte de un proceso de mejora continua para ofrecer servicios más eficientes, con mayor cobertura y calidad desde el Viceministerio de Normas, Tramitaciones y Reglamentaciones del MIVED.

Aspectos positivos de esta actualización de tasas:

Más inspecciones y controles técnicos en todas las fases: desde planos hasta obra terminada.

Respuesta más rápida y eficaz gracias a equipos mejor capacitados y tecnología de verificación.

Prevención de errores y detección temprana de obras ilegales o inseguras.

Mantenimiento de exenciones que protegen a quienes más lo necesitan: Vivienda de Bajo Costo, Permiso de Inicio de Obra y Autorización de Trabajo Previo.

Para más información contactar al Centro de Atención al Usuario MIVED: 809-732- 0600 o ingresar en el portal oficial: www.mived.gob.do.

Como referencia, el MIVED también indica que la inspección completa desde el inicio hasta la entrega de un apartamento para la clase media será de alrededor de RD$1,862 pesos.

Desde el MIVED reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo urbano sostenible y la mejora continua en los servicios de fiscalización de obras en todo el país.