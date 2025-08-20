Mived actualiza tasas de servicios para fortalecer las inspecciones de las edificaciones privadas

  • Hoy
Mived actualiza tasas de servicios para fortalecer las inspecciones de las edificaciones privadas

Los ajustes permitirán más inspecciones, mejores equipos e incremento de personal técnico calificado; se mantienen exenciones clave para quienes más lo necesitan

El Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) anunció la actualización de las Tasas por Servicios de Tramitación de Planos e Inspección de Edificaciones Privadas con el objetivo de proteger la vida y el patrimonio de la población, a través de una supervisión más amplia, oportuna y rigurosa en todas las etapas del proceso constructivo.

La adecuación de tasas permitirá incrementar el número de inspecciones, ampliar el personal técnico calificado, e incorporar herramientas y tecnología que eleven la calidad y eficiencia de las verificaciones en obra.

WhatsApp Image 2025 08 20 at 10.21.15 PM 1

“Los constructores deben ver esta actualización de tasas como una inversión en seguridad, calidad urbana y sostenibilidad del servicio”, subrayó el ministro Carlos Bonilla. “Con más y mejores inspecciones evitamos errores de construcción, frenamos intervenciones ilegales o riesgosas y actuamos a tiempo para exigir correcciones antes de que los problemas pongan en riesgo a los ciudadanos.”

La medida se enmarca en la Ley 160-21 y el Reglamento R-004 de Supervisión e Inspección de Obras, y forma parte de un proceso de mejora continua para ofrecer servicios más eficientes, con mayor cobertura y calidad desde el Viceministerio de Normas, Tramitaciones y Reglamentaciones del MIVED.

Aspectos positivos de esta actualización de tasas:

  • Más inspecciones y controles técnicos en todas las fases: desde planos hasta obra terminada.
  • Respuesta más rápida y eficaz gracias a equipos mejor capacitados y tecnología de verificación.
  • Prevención de errores y detección temprana de obras ilegales o inseguras.
  • Mantenimiento de exenciones que protegen a quienes más lo necesitan: Vivienda de Bajo Costo, Permiso de Inicio de Obra y Autorización de Trabajo Previo.

Para más información contactar al Centro de Atención al Usuario MIVED: 809-732- 0600 o ingresar en el portal oficial: www.mived.gob.do.

image 589
image 590
image 591
image 592
image 593

Como referencia, el MIVED también indica que la inspección completa desde el inicio hasta la entrega de un apartamento para la clase media será de alrededor de RD$1,862 pesos.

Desde el MIVED reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo urbano sostenible y la mejora continua en los servicios de fiscalización de obras en todo el país.

Presidente Luis Abinader y ministro de Vivienda entregan 140 apartamentos en Santo Domingo Oeste
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Mived actualiza tasas de servicios para fortalecer las inspecciones de las edificaciones privadas
Mived actualiza tasas de servicios para fortalecer las inspecciones de las edificaciones privadas
20 agosto, 2025
Luis Abinader y ministro Bonilla entregan nuevas viviendas en el DN
Luis Abinader y ministro Bonilla entregan nuevas viviendas en el DN
10 agosto, 2025
Presidente Luis Abinader y ministro de Vivienda entregan 140 apartamentos en Santo Domingo Oeste
Presidente Luis Abinader y ministro de Vivienda entregan 140 apartamentos en Santo Domingo Oeste
2 agosto, 2025
La Alcaldía en el Barrio lleva soluciones a sector Las 10 Tareas, en Los Guaricanos
La Alcaldía en el Barrio lleva soluciones a sector Las 10 Tareas, en Los Guaricanos
2 agosto, 2025
Ministerio de la Vivienda: historia, funciones y proyectos actuales  
Ministerio de la Vivienda: historia, funciones y proyectos actuales  
30 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, martes 19 de agosto de 2025

Edición impresa, martes 19 de agosto de 2025

Tarde de Bridge en honor a prestantes jugadores

Tarde de Bridge en honor a prestantes jugadores

Mitología médica dominicana

Mitología médica dominicana

China está feliz

China está feliz

Holocausto en Palestina: ¡Vergüenza Generalizada!

Holocausto en Palestina: ¡Vergüenza Generalizada!

Edición impresa, miércoles 20 de agosto de 2025

Edición impresa, miércoles 20 de agosto de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo