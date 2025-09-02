MLB 2025: Cinco jugadores claves en la recta final 

Ya llegó septiembre. La postemporada de las Grandes Ligas de Béisbol 2025 está a la vuelta de la esquina.

Aunque en este momento tenemos una idea bastante clara de quiénes serán los 12 equipos que disputarán los playoffs, todavía no se ha decidido nada.

A continuación, conozcamos a los cinco jugadores más interesantes de cara al final de la temporada 2025.

Cal Raleigh

Cal Raleigh, el receptor de los Marineros que ha batido récords, busca superar al capitán de los Yankees, Aaron Judge, no solo como Jugador Más Valioso de la Liga Americana, sino también por el récord de jonrones en una sola temporada. Judge conectó 62 jonrones en 2022. Raleigh acumula 50 jonrones en 138 juegos.

La carrera por el Jugador Más Valioso de la Liga Americana es la carrera por premios más disputada del deporte en este momento.

Raleigh, de 28 años, fue seleccionado en la tercera ronda del draft por los Mariners en 2018. Su exhibición de poder de este año no surgió de la nada, aunque claramente ha mejorado desde su juventud.

Además de una producción de potencia excepcional, Raleigh también es un defensor muy fuerte detrás del plato. Se le considera un lanzador y cátcher de élite, e incluso ha robado 14 bases esta temporada.

En este 2025, se ha sido un jugador de impacto completo. Con un WAR de 7.0 FanGraphs al llegar al domingo, Raleigh ocupa el segundo lugar entre todos los jugadores, solo detrás de Aaron Judge (7.4 WAR).

Blake Snell

Blake Snell ha sido un lanzador destacado en la segunda mitad de su carrera y tiene una efectividad de 2.54 desde que regresó de la lista de lesionados en agosto, pero no ha sido tan dominante como cuando está en una de sus rachas de bateo habituales (como la segunda mitad del año pasado, cuando tuvo una efectividad de 1.45 y un promedio de bateo permitido de .130).

Los Dodgers ganaron la temporada pasada a pesar de una rotación deteriorada que ni siquiera fue muy efectiva en los playoffs. Pero el bullpen no ha sido tan sólido esta temporada 2025 como en 2024, por lo que necesitarán esa versión dominante de Snell en la recta final y en octubre.

Ramón Laureano

Ramón Laureano ha sido el mejor bateador del equipo desde que fue adquirido en la fecha límite de canjes en 2025, con un promedio de bateo de .305/.354/.581, siete jonrones y 23 carreras impulsadas en 28 juegos.

Ayudó a mantener la ofensiva a flote en agosto, mientras que Manny Machado y Fernando Tatis Jr. conectaron solo un jonrón cada uno en el mes y Jackson Merrill estuvo lesionado.

La producción de Laureano ha sido excelente, pero los Padres necesitan más poder de sus dos grandes.

Kyle Schwarber

El toletero de Filadelfia, Kyle Schwarber, conectó cuatro jonrones el jueves por la noche contra Atlanta, convirtiéndose en el 21.º jugador de Grandes Ligas y el cuarto de los Filis en lograr la hazaña.

Schwarber se fue de 6-4 con nueve carreras impulsadas, un récord para los Filis, en la victoria por 19-4. Se apoderó del liderato absoluto de jonrones de la Liga Nacional con 49, su mejor marca personal, y se acercó a uno de Cal Raleigh, de Seattle, en el liderato de las Grandes Ligas.

Schwarber, de 32 años, acumula 333 jonrones en 11 temporadas en las mayores con los Cachorros y los Filis. Su récord anterior fue de 47 en 2023 con Filadelfia.

Shane Bieber

Toronto adquirió a Shane Bieber en la fecha límite de lanzamientos en 2025, aunque aún estaba completando su rehabilitación en las ligas menores tras la cirugía Tommy John. Ha permitido tres carreras en dos aperturas para los Blue Jays, ponchando a 15 sin bases por bolas en 11 entradas y un tercio.

Son solo dos aperturas, pero luce como cuando era el as de Cleveland, además de que ha permitido que los Jays adopten una rotación de seis lanzadores. No se sorprendan si termina siendo el abridor del Juego 1 de la postemporada.