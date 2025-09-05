MLB nombra a Miguel Matos en Operaciones RD

  • Hoy
MLB nombra a Miguel Matos en Operaciones RD

Miguel Matos reemplaza a Nelson Tejada en el cargo.

La Major League Baseball (MLB) anunció la designación de Miguel Matos como nuevo director de su oficina en República Dominicana, posición desde la cual asumirá la supervisión de las operaciones administrativas y programas de desarrollo en el país.

Matos, quien desde 2023 se desempeñaba como Director de Operaciones Internacionales, reemplaza a Nelson Tejada, quien había ocupado el cargo de manera interina tras la salida de Yerik Pérez en mayo pasado.

Con una trayectoria de más de 13 años en MLB, Matos inició en 2012 como pasante en la oficina dominicana, ocupando posteriormente diversos roles en operaciones, registro de jugadores, adquisición de tecnología y desarrollo de talento. También ha trabajado en estrecha colaboración con clubes y programas de formación, consolidando su reputación como una de las figuras más influyentes en la estructura internacional de la liga.

Leer: Abadina anuncia calendario de juego para el TBS 2025

La vicepresidenta de Operaciones Internacionales de MLB, Rebecca Seesel, resaltó que la experiencia de Matos.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Aaron Boone: ¿En el ojo del huracán tras polémica expulsión?
Aaron Boone: ¿En el ojo del huracán tras polémica expulsión?
5 septiembre, 2025
MLB nombra a Miguel Matos en Operaciones RD
MLB nombra a Miguel Matos en Operaciones RD
5 septiembre, 2025
Framber Valdez: lo que realmente se sabe del polémico incidente 
Framber Valdez: lo que realmente se sabe del polémico incidente 
4 septiembre, 2025
Nacionales firman a Jorge «Aquaman» Alfaro
Nacionales firman a Jorge «Aquaman» Alfaro
2 septiembre, 2025
Kyle Schwarber: el nuevo favorito para MVP en la Liga Nacional 
Kyle Schwarber: el nuevo favorito para MVP en la Liga Nacional 
2 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición Impresa, miércoles 03 de septiembre de 2025

Edición Impresa, miércoles 03 de septiembre de 2025

Declive del bipartidismo dominicano y la concentración del poder

Declive del bipartidismo dominicano y la concentración del poder

De violencia pesimismo y optimismo

De violencia pesimismo y optimismo

La violencia sí tiene género

La violencia sí tiene género

La Voz del Paciente RD: ¿Cuánto más hay que esperar?

La Voz del Paciente RD: ¿Cuánto más hay que esperar?

La angurria de morbo que revictimiza en Villa González

La angurria de morbo que revictimiza en Villa González

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo