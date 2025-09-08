MLS suspende a Luis Suárez por 3 partidos, incluida revancha entre Inter Miami-Seattle

La Major League Soccer (MLS) suspendió al delantero del Inter Miami, Luis Suárez, por tres partidos de liga, lo que significa que se perderá la revancha de la acalorada final de la Leagues Cup contra los Seattle Sounders la próxima semana.

La suspensión se produjo como consecuencia de las travesuras de Suárez en la cancha, que incluyeron escupir a alguien, después de que el Inter Miami perdiera la final de la Leagues Cup contra los Sounders el 31 de agosto. La Leagues Cup también suspendió a Suárez por seis partidos futuros de su torneo.

La MLS tomó medidas a pesar de que la pelea que arruinó el final del partido Inter Miami-Seattle no se produjo en ninguno de sus partidos. La Leagues Cup es una competición independiente.

La MLS retiró la acreditación de Steven Lenhart, miembro del cuerpo técnico de los Sounders, por lo que resta de temporada debido a su participación en el altercado, y la liga afirmó que no hay garantía de que la reciba la próxima temporada. Lenhart, dijo la MLS, «solo se permitirá en las áreas de asientos públicos durante los partidos de local del Seattle Sounders FC y no puede estar en o cerca del campo de juego, ni en o alrededor de los vestuarios o el túnel».

Los Sounders también fueron multados con una cantidad no revelada por apropiación indebida de credenciales, dijo la MLS.