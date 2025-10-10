Mobility ID responde a cuestionamientos tras ganar licitación para suplir licencias de conducir

El Consorcio Mobility ID aclaró los rumores tras cuestionamientos por la Licitación Pública Nacional INTRANT-CCC-LPN-2025-0001 y la falsificación de documentos. A continuación, el comunicado íntegro:

Ante la circulación en algunos medios de alegaciones sobre supuestas irregularidades en el proceso de Licitación Pública Nacional INTRANT-CCC-LPN-2025-0001, el Consorcio Mobility ID desea aclarar a la opinión pública que dichas afirmaciones carecen totalmente de fundamento.

En particular, rechazamos de manera categórica la acusación de que el Consorcio habría falsificado documentos relacionados con la impresora láser CLM600. Esta afirmación ha sido desmentida de forma expresa por las propias entidades involucradas en la cadena de fabricación del equipo y, además, fue demostrada con evidencia documental y técnica en el escrito de defensa formalmente depositado ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y el INTRANT.

El laboratorio italiano que certificó oficialmente que la impresora cumplía con los requisitos técnicos exigidos en la licitación, confirmó que el fabricante real del equipo es GET International FZCO (del grupo GET Group). Por su parte, IXLA S.R.L, empresa que algunos han señalado erróneamente como fabricante, aclaró que no produce la impresora, sino que únicamente suministra uno de sus componentes.

Esto es totalmente normal en la industria, de la misma manera que ocurre en el sector automotriz o en la fabricación de dispositivos electrónicos, donde vehículos o teléfonos de marcas reconocidas integran piezas de terceros sin dejar de ser identificados por su fabricante.

Resulta evidente, por tanto, que no hubo falsificación alguna y la acusación difundida no responde a la realidad técnica ni documental, y obedece más bien a intentos de desinformar y entorpecer un proceso que se ha desarrollado con estricto apego a las normas aplicables.

Las empresas que integran el Consorcio Mobility ID cuentan con décadas de experiencia y reconocimiento internacional en la industria de identidad y seguridad documental, por lo que reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, la legalidad y el interés público.

Nuestro propósito es ofrecer al país un sistema de licencias de conducir moderno, seguro y homologado internacionalmente, con mejoras tangibles para la ciudadanía: mayor durabilidad y seguridad del documento, digitalización y soberanía estatal de los datos, y ampliación de los puntos de servicio tanto

a nivel nacional como en el exterior.

Seguiremos trabajando con responsabilidad y respeto institucional para contribuir al fortalecimiento del servicio público que merece el pueblo dominicano.

