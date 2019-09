MOCHOTRAN califica indignante que conductores aparezcan hasta con 300 “multas fantasmas”

La Central Nacional Movimiento Choferil de Transporte (MOCHOTRAN) mostró su preocupación por el cúmulo de multas impuestas por los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

Tras calificar esta situación como preocupante, el presidente de MOCHOTRAN, Alfredo Pulinario (Cambita), dijo que en los sindicatos y rutas afiliados a dicha central choferil, hay conductores que “tienen entre 200 y 300 multas fantasmas”, pues en la gran mayoría de las veces son castigados por infracciones que no han cometido faltas.

Durante rueda de prensa en el restaurant Vizcaya, Alfredo Pulinario (Cambita) explicó que cada día a las oficinas de MOCHOTRAN acuden decenas de dirigentes y choferes a quejarse por multas que tienen registradas, y aseguran no haber cometido.

El presidente de MOCHOTRAN dijo que en varias ocasiones se ha reunido con la directora del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), ingeniera Claudia Franchesca de los Santos, a quien ha puesto al corriente de la situación y ha documentado de este problema, con la esperanza de que se apliquen los correctivos de lugar.

Cambita presentó copias de miles de multas, cientos de estas puestas a una sola persona y mostró el caso de un chofer que sacó licencia de conducir en el 2013 y tiene varias multas del 2007 y el 2008 fechas en las que ni siquiera sabía conducir vehículos de motor.

Un ejemplo puesto por el líder choferil es el caso de que la mayoría de quienes adquieren vehículos no realiza los traspasos de documento de forma inmediata, sino que poseen actos notariales y al renovar los marbetes los trámites les son negados porque la persona a nombre de quien está el vehículo debe una o más multas.

Otro problema grave que enfrentan los afectados, no es ni siquiera las multas, sino, que con son prácticamente fichados, pues la Procuraduría General de la República no les emite el papel de buena conducta, no pueden realizar ninguna acción legal o algo por el estilo hasta tanto las multas sea saldadas en el Banco de Reservas.

Alfredo Pulinario citó casos de dirigentes del transporte, choferes y otros ciudadanos a los que se les ha impedido tomar vuelos al extranjero por estar afectados con multas de tránsito, lo que calificó como aberrante e indignante.

Algo a que hay que prestar mucha atención, observa el presidente de MOCHOTRAN, es que desde que entró en vigencia la Ley 63-17de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, el monto mínimo de las multas de tránsito está fijado en cinco mil 100 pesos, lo que agrava la situación de los afectados, haciéndose impagable la acumulación de multas.

MOCHOTRAN ha puesto la situación en manos de varios abogados para que estos especialistas analicen el tipo de violaciones que afectan a sus miembros y advirtió sobre las acciones a adoptar en los tribunales de la república si no se corrigen los males denunciados.