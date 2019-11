Modelo criolla gana en París el Elite Model Look Internacional

La dominicana Yireh Fernanda Carrasco ganó la versión femenina número 36 del Elite Model Look internacional 2019, uno de los concursos más importantes del mundo del modelaje, que fue celebrado el pasado lunes 18 de noviembre en París, Francia.

Yireh Fernanda, modelo de Ossygeno Models Management, es la primera modelo latinoamericana en ganar el primer lugar en toda la historia del concurso. Su hermosa sonrisa, su simpatía y seguridad permitieron llevarse el primer lugar a esta dominicana de 17 años y 5’10” de estatura, quien conquistó al jurado sobre modelos de 40 países.

Yireh dice emocionada que llegó dos días tarde a París por un problema en los vuelos y creyó que esto la afectaría en la competencia, “pero pedí con fe hacer el mejor papel y escuchar mi nombre como la ganadora fue como estar en un sueño. No sé inglés ni francés y estaba toda la prensa esperándome, ahí fue que desperté”.

Nacida en el ensanche Ozama de Santo Domingo, desde pequeña quiso ser modelo y logró su objetivo al ser seleccionada en el “casting” de Sandro Guzmán en mayo de este año. Guzmán dice que Yireh Fernanda reafirma una vez más la belleza, dulzura y sonrisa que tienen nuestras mujeres que conquistan todos los escenarios. “Es una hermosa criolla, con una personalidad envolvente y con mucha seguridad; sabía que había nacido una estrella de las pasarelas cuando la ví en el ‘casting’ y no dudamos en escogerla”.

Del concurso de Elite Model Look han salido las súper modelos más importantes del mundo, principalmente en los años 80 y 90.