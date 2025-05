Modelo de OnlyFans se acostó con más de 500 hombres en seis horas y terminó hospitalizada

Annie Knight, una creadora de contenido para adultos en OnlyFans, ha causado un gran revuelo después de ser hospitalizada tras un desafío inusual y extremadamente extenuante: tener relaciones sexuales con 583 hombres en un período de seis horas.

Este singular evento, realizado el pasado 18 de mayo, dejó a Knight, de 28 años y residente de Gold Coast en Queensland, Australia, en una situación médica complicada que la llevó a buscar atención hospitalaria.

Knight, quien sufre de endometriosis, reveló que experimentó un sangrado considerable que requirió pruebas médicas adicionales. “No estoy muy bien, he estado sangrando mucho desde el desafío”, comentó, dejando en claro que no está segura si su condición médica contribuyó al problema o si fue una consecuencia directa del desafío.

Annie Knight sufrió de una endometriosis debido a su reto (Créditos: Instagram/Annie Knight)

A pesar de la dolorosa experiencia, Annie describe el evento como “sorprendentemente fácil”, superando con creces su récord anterior de 24 hombres en un solo día. Al respecto, comentó: “Creo que 583 hombres en un día no son muy buenos para tu cuerpo”, mientras compartía esta reflexión en una historia de Instagram, acompañada de una selfie en la que se la ve usando una bata de hospital azul.

A pesar de la gravedad de la situación, Annie se mostró optimista: “Definitivamente sobreviviré, pero es bastante doloroso e incómodo en este momento”, agregó.

Los participantes del reto de Annie Knight aparecieron en cámara con capuchas rosas para proteger su identidad (Créditos: Instagram/Annie Knight)

El evento, que originalmente esperaba atraer a 200 participantes, recibió sorpresivamente 2,000 registros, de los cuales más de 500 hombres se presentaron, todos ellos vistiendo profilácticos personalizados y balaclavas rosadas brillantes por motivos de anonimato. Esta alta participación fue algo que Annie describió como “absolutamente impactante”.

A pesar de la naturaleza del desafío y las críticas que ha recibido, Annie Knight se mantiene firme en su postura. “Pareciera que la gente se tensiona mucho con esto. Al final del día, estos hombres solo quieren tener sexo. Dios no lo quiera, un hombre tiene sexo. Y yo estoy proporcionando un servicio gratuito”, explicó, defendiendo a quienes participaron en el evento.

Annie Knight declaró que quienes la critican le tienen envidia. (Instagram/Annie Knight)

Al abordar la crítica viral que se ha dirigido no solo a ella sino a los hombres que participaron, Knight se mostró protectora: “Realmente me molesta ver cómo atacan a los chicos y son tan crueles con ellos, me siento bastante protectora, y cuando veo todos estos comentarios negativos hacia ellos, realmente me afecta”.

El fenómeno de las maratones sexuales no es exclusivo de Annie. Otras creadoras de OnlyFans, como Bonnie Blue y Lily Phillips, también han intentado desafíos similares. Bonnie afirmó haber mantenido relaciones con 1,057 hombres en 24 horas en enero, mientras que Lily alcanzó la cifra de 101 hombres en un día.

Estos desafíos han provocado debates intensos sobre los límites del entretenimiento adulto, el consentimiento y la salud física y mental en la industria. Aunque Annie sigue enfrentando críticas, su experiencia resalta cuestiones críticas sobre el bienestar y los riesgos asociados con este tipo de actividades.

