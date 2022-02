¿Modelo o aspirante? Recomendaciones para que falsos managers no te engañan

La reconocida coaching de modelos Nileny Dippton, directora ejecutiva de las agencias Gaviotas Ysabella y Néfer Models Management, advirtió sobre la existencia de falsos managers que engañan a los talentos locales, exigiéndoles prostituirse para lograr el éxito en la carrera del modelaje.

«Son personas que ni siquiera están formalizadas como agencia ni cuentan con espacios saludables para atender a los talentos, que se aprovechan de la vulnerabilidad y sueños chicas y chicos para prometerles contratos con agencias importantes nacionales e internacionales desfiles y viajes para modelar en el exterior, a cambio de socializar con ellos», denunció Dippton.

Asimismo, alertó sobre la celebración de fiestas y cumpleaños organizadas por dichos «agentes» y sus allegados, actividades que Nileny entiende, deberían estar prohibidas.

La reconocida coaching de modelos Nileny Dippton

«Los modelos masculinos y femeninos no deben compartir con sus agentes, managers o bookers. Las actividades deben limitarse a lo que tenga que ver con la carrera, como son los shows, fotografías, castings, etc. Ese tipo de relación no es recomendable porque se puede prestar a situaciones que afecten la integridad de los talentos y los padres deben estar atentos al tipo de actividades que son invitados sus hijos», advirtió la famosa ex modelo.

Son situaciones que para la también destacada actriz están afectando a la credibilidad de agencias que sí respetan a sus modelos.

«Sé de jóvenes con muchas condiciones para lograr a ser top models y modelar en las más importantes pasarelas internacionales, cuyos padres se oponen rotundamente a que firmen contratos con agencias nacionales y del exterior, precisamente, por la mala imagen que se ha ido creando debido a estos falsos agentes y managers que en muchas ocasiones tratan de seducir a los modelos», lamentó la respetada descubridora de talentos.

Ante tal realidad Dippton aconseja a los modelos y a sus familias no quedarse callados y exigir ser tratados de manera profesional.

“Cualquier inconveniente que ocurra, los afectados deben comunicarlo, de inmediato, tanto a los padres, managers como a un abogado, así como pruebas de lo sucedido”, aconsejó la experta.

«Por igual, -continuó Nileny-los padres deben preocuparse más en inculcar sólidos valores en sus hijos, para que no se dejen chantajear y sepan exigir respeto ante cualquier situación que les incomode”.

En ese mismo tenor, la experta explicó que “un talento no debe pagar para poder participar en un show, casting o ser evaluado y mucho menos, trasladarse a un lugar que la agencia no le haya autorizado. De igual manera, los talentos deben ser respetados y bien pagados por los trabajos realizados, los cuales deben ser autorizados por sus representantes y managers que también deben ser bien pagados por la labor que realizan en las agencias”, finalizó.