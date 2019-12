Moderación: La clave durante las fiestas

La Navidad es una época en la que reina la celebración con familiares, amigos, compañeros de trabajo y en ellas comida, bebidas, dulces, y por supuesto por varios días consecutivos.

A continuación te damos algunos consejitos para disfrutar sin que pierdas esos logros que obtuviste durante el año y/o mantenerte controlado/a si padeces de alguna condición como la hipertensión arterial, diabetes, colesterol elevado, etc.

– Lleva tu ritmo de alimentación saludable en el día a día.

– No saltes ninguna comida, ni tampoco las meriendas. De esta forma no llegas con tanta hambre a tus actividades nocturnas.

– Moderación con las porciones. Puedes probar varios platos con porciones más pequeñas.

– Si comiste en cantidades muy abundantes, en tu próxima comida escoge platos más ligeros como pescados, aves y verduras.

– Si has estado trabajando en pérdida de peso, escoge en que te excederás. No tienes que comer todo lo que te ofrezcan.

– Evita los platos que sean muy ricos en sal.

– Limita el exceso de azúcares.

– No olvides mantener una adecuada hidratación

– Realiza actividad física al menos 3 veces por semana.

– Aprovecha las fiestas y aduéñate de la pista.

– Trata de mantener un adecuado descanso.

Recuerda que es época de reflexión, de agradecer y de dar amor. Esta es la columna educativa de la Sociedad Dominicana de Nutrición Clínica y Metabolismo. Si tienes preguntas escríbenos a sodonuclim@gmail.com.