Modus vivendis y stop mundial

Modus-vivendi es la forma en que los individuos manejan y organizan sus estilos de vida. El mundo contemporáneo siempre se ha descrito como una locomotora que marcha a toda velocidad, los cambios tecnológicos, las modas, los espacios físicos, la música, etc. Todo se caracteriza por la rapidez y que no se detiene por nada, pero este momento de la historia es la excepción. algo impensable un enemigo invisible al ojo humano a causado el freno de esa locomotora. En muchos países las escuelas permanecen cerradas por no decir en todos. Lo mismo ocurre con teatros, cines, bares y restaurantes, los estadios de todos los deportes, conciertos, más del 85% de los vuelos comerciales del mundo están cancelados, las plazas comerciales con la excepción de los supermercados y farmacias están en todos dando servicios. la recomendación de lo que siempre ha sido motivo de preocupación cuando un individuo o grupos de individuos lo practican (distanciamiento social) si esta es la forma de mantenerse a salvo estando distante en este momento donde el contacto afectivo, abrazos, besos, etc. están prohibidos. no podemos viajar, ya sea por ocio o por trabajo, Las fronteras se cierran, La mayoría de las personas asumen que todas estas medidas para combatir el virus son temporales y que en algún momento -en dos, seis o quizá doce meses- la vida volverá a la normalidad, pero no será tan rápido es difícil que volvamos a ser iguales cuando alguien tenga tos y estornude a nuestro lado.

Según el banco mundial tenía previsto que en 2020 la economía mundial crecería un 1,5 %, en términos per cápita. El escenario de referencia presenta una aceleración modesta del crecimiento del PIB en muchas regiones en desarrollo, y se preveía que en África Oriental y Asia Oriental los ingresos seguirán creciendo con rapidez.

El cierre de fábricas en China, la restricción de movimientos de personas y bienes, la disminución de exportaciones, así como la caída de la demanda está provocando unos efectos en cadena a nivel mundial tanto en la industria como en el sector servicios. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) prevé que la economía mundial va a reducir su crecimiento en un 0,5% este año.

El coronavirus está afectando en términos importantes a la economía. Es una situación que por los cambios constantes a diario causa mucha incertidumbre de cómo podría terminar, lo que sí está claro es que su impacto es atroz. Por ejemplo, China está en el centro de la economía mundial. Tiene un peso muy importante en cuanto al PIB, las exportaciones, turismo etc.… En China se han puesto en marcha muchas restricciones al movimiento de las personas, cuarentenas, se han cerrado las fábricas. china que es la manufactura del mundo y que estaba creciendo en promedio los últimos años por encima de un 6 este año será menos de 5% datos de a ODCE.

La República Dominicana que tiene al turismo como una de sus actividades económicamente más representativas por que aporta más del 7% de PIB, MAS DEL 6% de los empleos y más del 30% de la demanda agrícola, Un ejemplo son los viajes o ingresos de turistas por vuelos o ferris que Se han visto restringidos en muchos países, ya sea por medidas específicas o porque las personas tienen miedo y decidieron no arriesgarse a viajar por la pandemia. Esto va a tener importantes efectos en los sectores producción agrícola y servicios. Otro de los sectores afectado es el industrial por el cierre de las fábricas y zonas francas como en otros países por los efectos colaterales. Empresas que envían sus productos a nuestro país a través de las exportaciones o importan productos desde aquí como el sector agroindustrial y minería.