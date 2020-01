Moïse tras reforma constitucional Haití

El presidente haitiano, Jovenel Moïse, pretende usar su nuevo poder para gobernar bajo orden ejecutiva para reformar la Constitución a fin de facilitar la gobernanza del país. En un comunicado emitido el viernes, Moïse indicó que estaba negociando con los líderes de la oposición para crear lo que llamó “un gobierno de cohesión” que propondría una reforma constitucional que sería sometida a un referendo nacional este año. La reforma pretendería fortalecer la presidencia y el poder ejecutivo de Haití, si bien el comunicado no indica cómo lo haría.

Muchos analistas consideran que la Constitución haitiana de 1987 divide excesivamente el poder entre el ejecutivo y el legislativo de manera que aviva la inestabilidad política del país y los estancamientos frecuentes de poder.

El año pasado, por ejemplo, el país no pudo realizar elecciones parlamentarias dado que el Parlamento no aprobó el presupuesto necesario para las votaciones. Como resultado, la legislatura fue disuelta cuando los periodos de sus integrantes culminaron a inicios de 2020, y Moïse empezó a gobernar bajo orden ejecutiva. Haití se ha visto golpeado por protestas en las calles y un estancamiento económico durante gran parte de los tres años de Moïse como presidente. Líderes de la oposición han exigido su renuncia, argumentando que el mandatario ha manejado mal la economía.