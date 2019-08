Molina dice justicia no caben sombras ni poder

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, advirtió ayer que en la función judicial “no caben sombras, ni esquemas para el poder”.

Señaló que actualmente existen sospechas de que los jueces “sirven o han servido a intereses divorciados del derecho y la justicia”, y dijo que para cuidar el Poder Judicial y su sagrada función, está obligado a demostrar que eso no es cierto.

“En la función judicial no caben sombras ni esquemas para el poder, sino el estudio humilde del derecho y la pasión por la justicia, la perspectiva, y el entendimiento para valorar los hechos y moldear con las decisiones el futuro de la organización judicial”, subrayó.

Agregó que tampoco pueden haber “islas judiciales”, porque la funcionalidad está atada a los factores de integridad sistémica para la preservación de la figura del juez y al valor de su investidura para asegurar que su trabajo cumpla su misión constitucional y social.

El funcionario habló así en el acto de juramentación de 269 nuevos abogados a quienes exhortó a mantener su integridad como el eje central de sus compromisos constitucionales y supranacionales.

Dijo que el trabajo de la justicia requiere ir de la mano de una institucionalidad que asuma la vivencia diaria, la transparencia y la igualdad ante la ley de quienes acceden a su servicio.

“Un país donde la sentencia de un juez no se respete, jamás habrá de lograr la paz y no podrá merecer el calificativo de ser un verdadero Estado de Derecho”, agregó el magistrado Molina, parafraseando al extinto presidente de la alta corte (1966-1974), Manuel Ramón Ruiz Tejada, a cuya memoria estuvo dedicado el acto.

La ceremonia de juramentación del grupo de Abogados, entre ellos 142 mujeres y 127 hombres, tuvo lugar en la Sala Augusta de la SCJ, con la presencia de personalidades ligadas al sistema de justicia.

Entre ellos, los presidentes de los colegios de Abogados y de Notarios; el director de la Defensoría Pública, y representantes del procurador general.