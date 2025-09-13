Momento donde los directores de Senasa y Sisaril llegan a la Procuraduría a depositar informe

  • Hoy
Momento donde los directores de Senasa y Sisaril llegan a la Procuraduría a depositar informe

El director de Senasa, Edward Guzmán y el director de Sisalril, Miguel Ceara Hatton, llegaron a la Procuraduría General de la República a depositar informe que contiene anomalías encontradas en el Seguro Nacional de Salud.

Durante una rueda de prensa ofrecida por el Palacio Nacional, el vocero de la presidencia Felix Reyna dijo, ante la interrogante de si este sería uno de los casos de corrupción más grandes de la administración actual.

Puede leer: Graves irregularidades en SENASA: Luis Abinader dispone entrega de informe ante Procuraduría

«El Gobierno llama a la tranquilidad de todos los afiliados del Seguro Nacional de Salud, ya que esta acción no afecta en modo alguno la continuidad ni la calidad de los servicios de salud garantizados por SENASA. Los servicios se seguirán prestando de manera oportuna, humana y eficiente, como siempre», expresó.

