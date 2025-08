Igor Cabral agredió de modo brutal a Juliana García en un ascensor. La mujer sufrió múltiples fracturas en el rostro y deberá ser operada. IMÁGENES SENSIBLES

Un caso de violencia de género conmocionó a Brasil. El ex jugador de básquet Igor Eduardo Cabral fue detenido tras golpear 61 veces a su pareja Juliana García en un ascensor, en un ataque que fue registrado por cámaras de seguridad y calificado por las autoridades como intento de asesinato.

La víctima, de 35 años, enfrentará una recuperación prolongada y deberá someterse a una cirugía de reconstrucción facial. El caso se desarrolla bajo la reciente Ley de Femicidio sancionada en Brasil. Según informó el diario O Globo, la secuencia del ataque y la respuesta de los vecinos y la policía pusieron en primer plano la gravedad de la violencia de género en la sociedad y la necesidad de una respuesta institucional.

El último sábado, en el ascensor de un condominio de Natal, en el estado de Rio Grande do Norte, Cabral agredió a García con una violencia brutal. Las imágenes de la cámara de seguridad mostraron cómo el ex deportista golpeó a su pareja en reiteradas ocasiones, dejándola con el rostro desfigurado y cubierto de sangre. O Globo detalló que la agresión se produjo tras una discusión motivada por los celos del hombre quien, al ver un mensaje de texto en el teléfono de su pareja mientras ambos estaban en la pileta del edificio, la acusó de infidelidad y arrojó el dispositivo al agua.

Después de este episodio, la pareja se reencontró en el piso del departamento que compartían. Según relató la propia García en una entrevista con TV Record, Cabral le advirtió que iba a matarla antes de iniciar la golpiza. “Dijo que me iba a morir y empezó a golpearme. No perdí el conocimiento, pero tampoco estaba lo suficientemente consciente como para recordar lo que dijo en ese momento”, declaró la víctima, según recogió O Globo.

La intervención de los vecinos resultó decisiva. El portero del condominio, al observar las imágenes de la cámara de seguridad, alertó a la Policía Militar. Cuando el ascensor llegó a la planta baja, varios residentes retuvieron a Cabral hasta la llegada de los agentes, quienes procedieron a su detención en el acto. García fue trasladada de inmediato al Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel para recibir atención médica urgente.

Las consecuencias físicas del ataque son severas para la salud de la víctima. De acuerdo con la información publicada porel multimedio brasileño, la mujer sufrió fracturas en la nariz, mandíbula, globo ocular, pómulo y maxilar superior. Tras recibir el alta hospitalaria, se encuentra estable y continúa su recuperación en su casa, aunque enfrentará un proceso largo y doloroso.

Igor Cabral tiene 29 años y jugó con la selección de básquet 3×3 en los JJOO de la Juventud 2014

Un amigo de la víctima, encargado de organizar una recaudación de fondos en línea para costear el tratamiento, informó que García aún presenta un edema facial considerable, lo que impidió la realización inmediata de la cirugía reconstructiva. El procedimiento está programado para el fin de semana, una vez que la inflamación haya disminuido. Mientras tanto, la víctima sigue una dieta blanda y recibe analgésicos de forma constante para mitigar el dolor.

La gravedad de las lesiones y la necesidad de una intervención quirúrgica compleja generaron muestras de solidaridad y apoyo en redes sociales, donde se difundieron campañas para ayudarla en su recuperación.

García relató que la violencia en la relación no era un hecho aislado. La mujer explicó que Cabral ejercía también violencia psicológica y que los episodios de agresión física habían sido recurrentes. “Ya me había empujado antes, era muy constante. Incluso, en redes sociales me expuso y dijo exactamente lo contrario. Me culpó por lo que hizo y me trató con mucha rudeza delante de todos. Nunca fue un secreto. Pero no pensé que esto pudiera pasar, que atentara contra mi vida. Fue una gran decepción”, expresó.

La tía de la víctima, Jaqueline, quien la acompaña en su recuperación, manifestó su indignación y dolor por lo sucedido. “Ni siquiera puedo llamar a este hombre por su nombre. Para mí es un monstruo. Siempre pensamos que estas cosas están lejos de nosotros, pero no es así. Espero que se haga justicia en este caso”, declaró Jaqueline, según O Globo.

Por su parte, la familia de Igor Cabral emitió un comunicado en el que se deslinda de los hechos y rechaza cualquier responsabilidad. “Recalcamos que los familiares no son responsables de los hechos. Son ciudadanos comunes, trabajadores, que se vieron igualmente sorprendidos por los hechos”, señala el texto difundido y citado por CNN Brasil. La defensa de Cabral también denunció que la dirección publicada en redes sociales como perteneciente al ex jugador corresponde en realidad al lugar de trabajo de un familiar, lo que ha generado “perturbación, amenazas y vergüenza” a personas ajenas al incidente.

Cabral golpeó 61 veces a su pareja en la cara

En su declaración ante la policía, Cabral alegó haber sufrido un episodio de claustrofobia durante el ataque y atribuyó la violencia a un desacuerdo con García. Según su versión, la víctima no abrió la verja ni la puerta de la casa y luego lo insultó y le rasgó la camisa dentro del ascensor. Además, durante el interrogatorio, Cabral informó que uno de sus hijos se encuentra en el espectro autista.

El caso de Juliana García se produce en un momento clave para la legislación brasileña en materia de violencia de género. En octubre de 2024, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionó la Ley de Femicidio (14.994/2024), que tipifica el feminicidio como un delito independiente y eleva la pena de prisión de 20 a 40 años. Antes de esta reforma, el feminicidio se consideraba un agravante del homicidio, con penas que oscilaban entre 12 y 30 años.

Según explicó el periódico Estadao, el intento de feminicidio se refiere al acto de intentar matar a una mujer motivado por cuestiones de género, es decir, cuando la violencia se ejerce contra la víctima por el hecho de ser mujer. Esta definición se enmarca en un contexto más amplio de violencia de género, que abarca la discriminación, el abuso y otras formas de violencia física, psicológica o sexual contra las mujeres.

La aplicación de la nueva ley en el caso de Cabral fue destacada por los medios brasileños. O Globo informó que, tras la primera audiencia, la jueza del caso no pudo terminar de ver el video de la agresión debido a su crudeza y mantuvo al acusado bajo custodia, lo que implica la prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

La difusión del video y la gravedad del ataque han generado una fuerte reacción en la sociedad brasileña y en los medios de comunicación. Tras la agresión, el ex jugador de básquet que formó parte de la selección de baloncesto 3×3 en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2014 en Nanjing (China) desactivó sus redes sociales y permanece bajo prisión preventiva.

Cabral jugó en clubes de Río de Janeiro y Rio Grande do Norte, pero nunca fue convocado por la selección brasileña principal en una competición oficial ni formó parte de ningún proyecto de los combinados nacionales, excepto su actuación en el certamen olímpico para menores de 18 años, según los reportes de la Confederación Brasileña de Baloncesto. En redes sociales se pueden encontrar registros de su participación en competiciones amateur y, en la actualidad, cursaba la carrera de contabilidad.

La familia de la víctima y sus allegados solicitaron justicia y pidieron que el caso sirva para visibilizar la problemática de la violencia contra las mujeres en Brasil. La campaña de recaudación de fondos para el tratamiento de García recibió el apoyo de numerosos ciudadanos, mientras que las autoridades reforzaron las medidas de protección para la víctima mientras se espera el desarrollo de la investigación y qué será del futuro de Cabral.

