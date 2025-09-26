Momento mágico: Natti Natasha anuncia que será madre de una niña en Premios Juventud

Momento mágico: Natti Natasha anuncia que será madre de una niña en Premios Juventud

La cantante dominicana Natti Natasha reveló la noche de este jueves que está en la dulce espera de una niña, su segunda hija junto al productor musical Raphy Pina.

El anuncio se produjo en medio de su presentación durante los Premios Juventud 2025, evento que por primera vez se celebra en Panamá.

Una revelación entre música y luces

La artista compartió la noticia mientras interpretaba una canción dedicada a la bebé. Conforme avanzaba el tema, su vestido de corte princesa en color rosa comenzó a iluminarse al ritmo de las luces, generando un momento lleno de emoción y simbolismo que conmovió a los asistentes.

Natti Natasha, quien ya es madre de Vidal, nacida en 2021, celebró con alegría esta nueva etapa de su vida durante una noche marcada por la música, el glamour y grandes sorpresas.

