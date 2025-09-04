Momentos especiales requieren medidas especiales

En cualquier actividad, la mayoría de los proyectos se desarrollan de manera normal. Obedeciendo a las reglas establecidas. Eso, generalmente, está bien. Pero hay personas que continúan actuando de esa manera en los momentos especiales. Por eso hay que establecer claramente y con conciencia las diferencias entre los momentos normales y las circunstancias especiales. Dependiendo, además, de la naturaleza de la actividad.

Hay muchas actividades que normalmente no están sujetas a ocurrencias no previstas. A menos que se trate, por ejemplo, de temporadas ciclónicas; cuando se celebran torneos deportivos y los equipos tienen la oportunidad de pasar a las finales y las reglas les permiten hacer cambios y reforzarse; en los períodos electorales o cuando se confeccionan presupuestos en los cuales se incluyen partidas no específicas para cualquier coyuntura o evento no previsto.

La realidad es que en muchas actividades hay personas encargadas de velar por su implementación y supervisión que pasan por alto esos fenómenos especiales y trabajan o actúan como si todos los momentos fuesen iguales. Laboran como si no se dieran cuenta de las diferencias entre períodos normales y especiales. Lo que de cualquier forma se refleja en los que están esperando los resultados de dichas gestiones. Cosa que no necesariamente afecta a los encargados o funcionarios, sino que se reflejan en el conjunto de las instituciones, sean estas públicas o privadas.

He querido señalar esta preocupación porque muchas personas con responsabilidades, agobiadas por el trabajo, por dejadez, o porque tienen muchas actividades ajenas a las que se les encomendaron, pero que están bajo la mirada o atención pública, no reaccionan ante determinados reclamos o frente a señalamientos de los usuarios. Eso se ve a diario en distintos lugares.

Ignorar o no tomar en cuenta cuando hay que apurar el paso en vez de caminar al ritmo normal, puede marcar la diferencia entre las buenas y malas gestiones. Ver los grandes esfuerzos que realizan unos, frente a la parsimonia de otros, no solo molesta, sino que irrita.

En los comercios, tiendas, supermercados, ferreterías, en el tránsito y en el mismo sector gubernamental, la gente nota esas grandes diferencias. Unos que se inquietan por las lentitudes. Otros que se esmeran por complacer a la gente, mientras muchos ni siquiera se inmutan. Miran hacia otros lados. Atendiendo sus teléfonos o conversando. Como si todo les diera igual. Y eso lo critico. Porque soy testigo de los desvelos de unos, de las apatías de otros y, sobre todo, de la incomodidad de muchos.

No percatarse de los esfuerzos de unos y de las inquietudes de otros es un descuido grave. Por eso debemos estimular a que todos los servidores públicos y privados redoblen sus esfuerzos. A que le dediquen más tiempo y amor al trabajo. Que piensen que su deber es servir. En el sector público con más fervor. Especialmente, cuando la cabeza principal de la nación, no descansa. Pero igual deberían hacer todos los jefes de áreas y de manera particular, los propietarios y supervisores de las diferentes entidades comerciales privadas.

Pienso igual que muchos sobre la necesidad de reavivar los conceptos de solidaridad humana y de servicio a los demás. Tanto en los asuntos privados como públicos. Así como tener presentes la diferencia entre los tiempos normales y los especiales.