Los mejores momentos que se vivieron en Premios Juventud 2025

  • Hoy
Los mejores momentos que se vivieron en Premios Juventud 2025

En una noche cargada de emociones, música y sorpresas, se celebró este jueves la edición número 22 de los Premios Juventud, por primera vez en suelo centroamericano, en el Figali Convention Center.

La gala, que buscó rendir homenaje a la herencia latina, dejó momentos inolvidables tanto dentro como fuera del escenario.

Momentos memorables

Los cantantes Marc Anthony y Wisin, hicieron el estreno mundial de su tema “Que Me Quiera Má”, fue uno de los momentos más aplaudidos.

En un momento muy emotivo de la velada, la cantante Natti Natasha conmovió al público al revelar que espera una niña.  

G1vQZqYWgAAhKRy

Otro momento que captó la atención de todos fue el traslado del espectáculo a Panamá.

Fue una declaración simbólica de inclusión y reconocimiento: por primera vez la gala transcurrió fuera de Estados Unidos en su historia moderna.

G1vz8F3XoAATGSI

Carlos Vives fue homenajeado como “Agente de Cambio”, y subió al escenario junto a Grupo Niche para interpretar “La Tierra del Olvido” y “Fabricando Fantasías”.

1

La presentación de Farruko tuvo un aire sorpresivo: interpretó temas inéditos como “Canaima” y “Oe Oe”, acompañado de Louis BPM y Makaco El Cerebro.

G1xkgIKW8AAgtju

Lee más: Premios Juventud 2025

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Los mejores momentos que se vivieron en Premios Juventud 2025
Los mejores momentos que se vivieron en Premios Juventud 2025
26 septiembre, 2025
Premios Juventud: Bad Bunny y Morat arrasan; Karol G, Artista del Año
Premios Juventud: Bad Bunny y Morat arrasan; Karol G, Artista del Año
26 septiembre, 2025
Premios Juventud: Lentejuelas y telas indígenas de Panamá brillan en la alfombra
Premios Juventud: Lentejuelas y telas indígenas de Panamá brillan en la alfombra
25 septiembre, 2025
Premios Juventud 2025: Cómo se preparan los famosos
Premios Juventud 2025: Cómo se preparan los famosos
25 septiembre, 2025
Premios Juventud: Hoy se celebra junto a talento criollo
Premios Juventud: Hoy se celebra junto a talento criollo
25 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Barbas en remojo

Barbas en remojo

Vivir como si jamás se fuera llegar a viej@

Vivir como si jamás se fuera llegar a viej@

Innovación tecnológica con Hisense

Innovación tecnológica con Hisense

Toda la magia de ‘Hogwarts’ en una dona

Toda la magia de ‘Hogwarts’ en una dona

RD saldrá bien con juegos 2026

RD saldrá bien con juegos 2026

Edición impresa, jueves 25 de septiembre de 2025

Edición impresa, jueves 25 de septiembre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo