En una noche cargada de emociones, música y sorpresas, se celebró este jueves la edición número 22 de los Premios Juventud, por primera vez en suelo centroamericano, en el Figali Convention Center.

La gala, que buscó rendir homenaje a la herencia latina, dejó momentos inolvidables tanto dentro como fuera del escenario.

Momentos memorables

Los cantantes Marc Anthony y Wisin, hicieron el estreno mundial de su tema “Que Me Quiera Má”, fue uno de los momentos más aplaudidos.

En un momento muy emotivo de la velada, la cantante Natti Natasha conmovió al público al revelar que espera una niña.

Otro momento que captó la atención de todos fue el traslado del espectáculo a Panamá.

Fue una declaración simbólica de inclusión y reconocimiento: por primera vez la gala transcurrió fuera de Estados Unidos en su historia moderna.

Carlos Vives fue homenajeado como “Agente de Cambio”, y subió al escenario junto a Grupo Niche para interpretar “La Tierra del Olvido” y “Fabricando Fantasías”.

La presentación de Farruko tuvo un aire sorpresivo: interpretó temas inéditos como “Canaima” y “Oe Oe”, acompañado de Louis BPM y Makaco El Cerebro.

