Monorriel de Santo Domingo: conoce los sectores que recorrerá el nuevo transporte

El Gobierno dominicano dio a conocer los sectores por donde pasará el Monorriel de Santo Domingo, un nuevo medio de transporte que formará parte del Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo (SIT-SD).

Entre las zonas cuyos residentes serán beneficiados figuran Los Frailes, Ensanche Isabelita, Los Mameyes, Los Tres Ojos, Ensanche Ozama, Alma Rosa, Maquiteria, Villa Duarte, Villa Francisca, San Lázaro, San Carlos, Ciudad Colonial y Villa Consuelo.

También se incluyen los sectores Don Bosco, Miraflores, Villa Juana y el centro metropolitano de Santo Domingo, que abarca Naco, La Esperilla, El Vergel y Evaristo Morales.

Se construirán por fases

La construcción del Monorriel de Santo Domingo, que estará a cargo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram), está prevista realizarse en tres fases:

En su primera etapa comprende una extensión de 10.5 kilómetros y 12 estaciones, desde la avenida Charles de Gaulle, en Santo Domingo Este, hasta el Centro Olímpico, en el Distrito Nacional, conectando con las Líneas 1 y 2 del Metro.

Mientras que en su segunda etapa, el Monorriel se extendería hacia Pintura, conectando la Línea 3 del Teleférico.

La fase tres, irá desde Pintura hasta la Prolongación de la 27 de Febrero, conectando con la Línea 2 del Metro de Santo Domingo en autopista Duarte.

¿A quiénes servirá?

Las autoridades indicaron que en su primera etapa, el proyecto servirá a una población de más de 1 millón de habitantes entre Santo Domingo Este y el Distrito Nacional, y atenderá una demanda inicial de 12,500 pasajeros por hora por sentido en su tramo más cargado, y 306,000 pasajeros al día.

La operación inicial contará con trenes de 4 vagones con capacidad de 562 pasajeros por combinación, para una oferta de servicios de 22,480 pasajeros por hora por sentido, con un intervalo de 90 segundos entre trenes. El sistema está diseñado para futuras ampliaciones en cantidad de trenes de seis vagones, alcanzando capacidades de hasta 34,160 pasajeros por hora por sentido, adaptado al crecimiento tendencial de la demanda de viajes de Santo Domingo Este.

«La opción del Monorriel fue seleccionada por el ahorro que representa la construcción elevada, en lugar del túnel minero que requerían los demás sistemas ferroviarios, ahorrando aproximadamente 35 % del costo«, se agregó.