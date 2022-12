Monseñor Masalles considera varias instituciones deben agruparse en Ministerio de la Familia

Ante la pregunta de qué debe hacerse ante el deterioro social con la familia como núcleo, el obispo de la diócesis de Peravia, San José de Ocoa y San Cristóbal, monseñor Víctor Masalles, considera que hace falta un trabajo en ese sentido, y considera que podría empezarse con agrupar varias entidades en un “Ministerio de la Familia”.

“Por ejemplo, hay países como Italia, donde hay un Ministerio de la Familia. Nosotros tenemos ministerios de la Mujer, de la Juventud, el Conani para los bebés, el de la tercera edad… y todo eso trabajado por separado de una manera desarticulada, un montón de dinero destinado a reforzar por separado cada uno de esos estamentos de la sociedad”, señaló.

Monseñor Masalles dijo que, de establecerse un Ministerio de la Familia en el país, se comenzaría a ahorrar dinero y a tener una visión holística donde lo familiar sea el centro y cada uno descubrir el rol que tiene en este importante núcleo.

Al ser entrevistado en el programa Reseñas, que conducen los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez R., que se transmite por Entelevisión a las 9:00 de la noche cada sábado, Masalles señaló que si se estableciera en el país un Ministerio de la Familia, no se estaría regalando a segmentos sociales que la integran cosas que no ayudan a fortalecer este núcleo social.

Entiende que eso es lo que ha faltado en el país, pero que es difícil que se haga realidad porque hay muchos intereses de por medio, ya que lo que se quiere es más ministros, más diputados, más senadores y que prevalece un aparato demasiado burocrático.

“Si usted tiene familia, usted no gasta en drogas ni en alcohol y no bota los ´cuartos´, pero los grandes poderes necesitan eso… Eso haría un daño enorme a los que se nutren de eso”, apuntó.

La juventud y la delincuencia

A propósito del caso de la banda delictiva de Los Alcarrizos, donde murieron algunos de sus integrantes, el obispo Masalles señaló que esos jóvenes no tenían familia o si la tenían era disfuncional.

Dijo que la escuela debe ser un lugar donde se implemente la política de la familia para que se pueda ayudar a esos niños que no la tienen, entre estos a esos niños que han crecido solo con la abuela o al que nadie educa para entender lo que es este núcleo social y el rol de quienes lo integran.

Podrías leer: Salud Pública confirma 79 casos nuevos de covid en RD

“Entonces, tenemos un sector que sabe hacer familia y otro gran sector que jamás tendrá las herramientas para saber cómo se construye una familia, cómo se educa a un hijo, cómo se cría a un muchacho… porque no lo criaron ni siquiera a él”, expresó monseñor Masalles.

Señaló que solo las políticas de familia serán las únicas capaces de que en la sociedad, esa célula principal, recupere su salud, porque “una sociedad sana, solo se logra con una familia sana”.

El obispo manifestó sentirse muy contento porque el Gobierno les ha dado luz verde para que, desde el Ministerio de Educación (Minerd), se implemente un plan de formación de familia en todas las escuelas de Peravia.

Dijo que le encantaría que esto se implementara en el país y que es la primera vez que se siente escuchado para poder avanzar en el proyecto, el cual dijo, ya está siendo coordinado con el ministro de Educación.

El real sentido de la Navidad

Sobre la fiesta de Navidad, monseñor Víctor Masalles recordó que “lo que celebramos es que Dios se acordó de su pueblo, que Él cumple las promesas y que la venida del Salvador es el inicio del camino de la redención del ser humano”.

“Creo que la gente no se da cuenta de la importancia de la necesidad que tiene el ser humano de lo que es la redención”, apuntó, al agregar que “como decía Pablo VI, el ser humano ha perdido la noción del pecado y su necesidad de redención y creo que hoy, es más válido que cuando lo dijo”.

Explicó que la Navidad es una de las grandes fiestas que se concentra en celebrar la venida del Salvador, momento en el que Dios manifiesta que confía en la humanidad y envía a su hijo, pero que se ha perdido mucho la identidad de ser cristiano y muchos se han concentrado en desvirtuar el verdadero sentido de la celebración.

“El camino de la salvación es un trabajo, no es una especie de ‘todos vamos al cielo’, no se preocupen: beban, coman, y la Navidad es el camino de redención”, reiteró.

Sobre el papel de la Iglesia, monseñor Masalles dijo que, independientemente de que ha habido gente con pensamientos diversos, lo que ha hecho que la misma dure 2 mil años es la fiesta que da identidad, porque desde que Jesucristo nació, nunca se ha dejado de celebrar.

Criticó que en el país se cambie la fecha del patricio Juan Pablo Duarte para tener un fin de semana largo y observó que por ejemplo, existen colegios, muchos de los que son bilingües, que celebran Thanks Given y el Memorial Day, celebraciones que no tienen nada que ver con los dominicanos:

“Entonces, el país va perdiendo la identidad, y la fiesta es lo que la mantiene”.

Ante la pregunta de cómo debemos celebrar los dominicanos, dijo que “en el fondo la gente sabe lo que es Navidad, pero que es más cómodo vivirla superficialmente, cuando esta fiesta obliga a consumir menos y gastar menos, a dañarse menos la salud y a cultivar el espíritu.

Sobre la familia, dijo que lo bonito es que esta fiesta la toca, y que se puede apreciar que, a pesar de que pueda haberse tergiversado en algunas cosas la celebración de la Navidad, la gente sigue teniendo como centro lo familiar, lo que dijo “es algo muy bueno”.