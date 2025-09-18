Monte Plata vuelve a ganar el Dominican Series de Taekwondo

  • Hoy
Monte Plata vuelve a ganar el Dominican Series de Taekwondo

Los atletas que ganaron medallas en el evento


La provincia Monte Plata levantó, una vez más, el trofeo de campeón del Dominicana Series de Taekwondo, luego de imponerse en la quinta edición del evento, celebrada en el polideportivo de San Cristóbal. Los de Monte Plata también se llevaron los máximos honores de la versión anterior de la justa, efectuada en el Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

En esta ocasión, los atletas monteplateños acumularon 137 puntos, producto de 33 medallas, repartidas en 14 de oro, 10 de plata y nueve de bronce.

Los méritos correspondientes al segundo lugar fueron para el Distrito Nacional, que sumó 74 tantos, consecuencia de seis metales de oro, siete de plata y once de bronce, para un total de 24 preseas.

La provincia Hermanas Mirabal, encabezada por Salcedo, se alzó con el trofeo de tercera posición, tras finalizar con una puntuación de 54, tras obtener seis preseas doradas, una plateada y nueve bronceadas. En la modalidad de Poomsae, la provincia Hato Mayor se alzó con los máximos honores, mientras que el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo se repartieron las posiciones segunda y tercera, respectivamente.

Pabellón de Taekwondo: Miguel Camacho resalta su construcción como un  sueño que se hace realidad

En la modalidad de combate (Kyorugui), categoría superior, ganaron el oro de sus divisiones Cristofer Reyes Pie (Monte Plata), Luis Florentino Reyes (Distrito Nacional), Ruth Elena De los Santos (Distrito Nacional), Yosnelvi Escobart Inoa (Distrito Nacional), Maickol Orozco (San Juan) y Cariani Isabel Santos Checo (Santiago). En juvenil, cadete e infantil ganaron n medallas de oro Junior Rafael Pérez (Monte Plata), Pablo José Marte (Monte Plata), Angel Jordanis Ménez Cruz (Monte Plata), Angela Berjamin (Monte Plata), Carmen Mejía (Monte Plata).

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Monte Plata vuelve a ganar el Dominican Series de Taekwondo
Monte Plata vuelve a ganar el Dominican Series de Taekwondo
18 septiembre, 2025
Día Internacional del Taekwondo: los dominicanos más destacados en este deporte
Día Internacional del Taekwondo: los dominicanos más destacados en este deporte
4 septiembre, 2025
El baloncesto 3×3, el taekwondo y la vela se estrenan en los Juegos Panamericanos Junior 
El baloncesto 3×3, el taekwondo y la vela se estrenan en los Juegos Panamericanos Junior 
15 agosto, 2025
Pabellón de Taekwondo: Miguel Camacho resalta su construcción como un  sueño que se hace realidad
Pabellón de Taekwondo: Miguel Camacho resalta su construcción como un  sueño que se hace realidad
15 agosto, 2025
Todo listo para el Dominican Series
Todo listo para el Dominican Series
31 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Colegio Dominicano de Periodistas: vergüenza propia

Colegio Dominicano de Periodistas: vergüenza propia

Edición impresa, martes 16 de septiembre de 2025

Edición impresa, martes 16 de septiembre de 2025

Dejen funcionar los semáforos, por favor

Dejen funcionar los semáforos, por favor

Edición Impresa, miércoles 17 de septiembre de 2025

Edición Impresa, miércoles 17 de septiembre de 2025

¿Por qué tanto odio e insania?

¿Por qué tanto odio e insania?

Los máximos goleadores de la historia de la Champions League

Los máximos goleadores de la historia de la Champions League

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo