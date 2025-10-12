MOPC intensifica mantenimiento vial en la Autopista Duarte y principales vías del país

  • Hoy
MOPC intensifica mantenimiento vial en la Autopista Duarte y principales vías del país

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que mantiene desplegadas brigadas fijas de mantenimiento vial en la Autopista Duarte y en todas las vías troncales del país, con el objetivo de garantizar la seguridad y la fluidez del tránsito.

Estas brigadas trabajan de manera continua en labores de mantenimiento preventivo y correctivo, priorizando los tramos con mayor deterioro.

WhatsApp Image 2025 10 12 at 2.39.30 PM 1
WhatsApp Image 2025 10 12 at 2.39.30 PM

El MOPC anunció además que intensificará los operativos de reparación de la carpeta asfáltica en los puntos más afectados, mientras avanzan los trabajos de ampliación y mejoramiento de la Autopista Duarte, considerada la vía más importante y transitada del país, que conecta a 14 provincias del Cibao con Santo Domingo.

De forma paralela, el ministerio ejecuta los programas de limpieza e iluminación vial, con el fin de elevar las condiciones de seguridad y visibilidad para los conductores que transitan por esta estratégica carretera.

“Ya no aguantamos más”: lluvias de hoy dejan inundaciones en el sector Los Trinitarios II
Hoy

Hoy

