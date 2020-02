MOPC termina Circunvalación de Santo Domingo

Antes del 16 de agosto, el presidente Danilo Medina entregaría alrededor de 70 obras de gran importancia para el país, entre ellas, la Circunvalación de Santo Domingo, que está prácticamente lista, informó el Ministerio de Obras Públicas.

El ingeniero Enrique Lied, viceministro de Obras Públicas, informó a este diario que el bulevar de la provincia Peravia iniciará en los próximos días, obra que no estaría lista en la presente gestión, debido a su magnitud, al tiempo que destacó la importancia que tiene para el desarrollo turístico, no solamente para Peravia sino para toda la región.

El funcionario informó que la Circunvalación de Santo Domingo será entregada a finales de este mes, por lo que su inauguración dependerá de la agenda del presidente Danilo Medina.

Entrevistado luego de depositar una ofrenda floral en el Altar de la Patria, Lied precisó que la vía es sometida a un proceso de terminación de detalles, como pintura, señalización, siembra de yerbas, empalme en algunas intersecciones.

Sostuvo que ayer recorrió los más de 70 kilómetros que tiene la Circunvalación desde Haina hasta la autopista Juan Pablo Segundo (conocida como la de Samaná) sin ningún tropiezo.

El bulevar. Sobre el Bulevar de Baní, dijo que ya esa obra fue adjudicada a la firma que ganó el concurso de la licitación, por lo que solamente el Ministerio de Obras Públicas espera que el presidente Medina autorice la apertura.

Sostuvo que el Bulevar de Baní no estaría en la presente gestión, ya que se trata de una obra de gran magnitud, por lo que correspondería al presidente que resulte electo en las próximas elecciones nacionales, que asegura será Gonzalo Castillo.

Aclaró Lied que no se trata de la circunvalación que estaba programad por la zona Norte, sino del Bulevar Turístico por la zona Sur, que servirá para el desarrollo turístico de la zona y la región.

Sostuvo que antes de abandonar el Palacio Nacional, el presidente Medina entregará 73 obras, como la carretera Navarrete Puerto Plata, la entrada a Higüey, así como decenas en otras provincias del país.

Con Asfalto. Lied aseguró que el programa de asfaltados que patrocina el MOPC no se detendrá por el proceso electoral, independientemente de que a algunos no guste, ya que ese organismo no se puede detener.

Negó que se discrimine algunos municipios dirigidos por la oposición política, como denuncian algunos alcaldes a través del espacio Hablan los Alcaldes de este diario.

“El país entero ha sido beneficiado con el programa de asfalto, no es selectivo como señalan algunos”, precisó.