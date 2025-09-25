MOPESEP valora designación de Aura Celeste Fernández Rodríguez

El Coordinador General del Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP), psicólogo Luis Holguín-Veras, valoró positivamente la designación de la doctora Aura Celeste Fernández Rodríguez como gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), mediante el decreto núm. 541-25, emitido por el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona.

Holguín-Veras puntualizó que la Seguridad Social atraviesa una crisis cuya solución no admite más postergaciones. En su raíz, afirmó, se encuentra el incumplimiento de los derechos fundamentales de las personas afiliadas, los cuales han sido sistemáticamente vulnerados por un enfoque que continúa priorizando los intereses comerciales que orbitan alrededor del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

Puede leer: Más de 40 instituciones promueven el correcto manejo de residuos

El coordinador del MOPESEP expresó su esperanza de que, con la designación de la Dra. Aura Celeste Fernández Rodríguez al frente de la Gerencia General del CNSS, los reclamos de los afiliados reciban mayor atención y receptividad por parte del órgano rector de la seguridad social.

Recordó que el 19 de agosto de 2024, el MOPESEP solicitó —a través de la anterior Dirección General del CNSS— una reunión con los miembros de la Comisión Permanente de Pensiones (CPP), con el objetivo de gestionar el traspaso de CCI al Régimen de Reparto Estatal de 16 servidores públicos, amparados por la Resolución núm. 572-07. Indicó que dicha reunión, celebrada finalmente el martes 4 de febrero de 2025 tras insistentes gestiones del MOPESEP, evidenció una preocupante actitud por parte de los señores Juan Antonio Estévez González, viceministro del Ministerio de Trabajo y presidente de la CPP, y Pedro Alcántara, director de Políticas del Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia del CNSS, quienes —según Holguín-Veras— se comportaron como si fuesen representantes de las AFP, ARS y PSS.

“Es una vergüenza que, varios meses después, el presidente de la CPP, señor Juan Antonio Estévez, y el licenciado Pedro Alcántara continúen violando derechos adquiridos, constitucionales y laborales de un segmento de los trabajadores del sector público dominicano. Estos servidores siguen esperando que la CPP y la Dirección de Políticas del Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia del CNSS concluyan su larga, improductiva e inhumana consulta, que los mantiene en la sombra y en la incertidumbre, a pesar de tener derecho a ser traspasados de las AFP al Ministerio de Hacienda”, recalcó Holguín-Veras.

El dirigente del MOPESEP confía en que la Dra. Fernández, como gerente general del CNSS, se convierta en una voz firme en defensa de los derechos de los afiliados, y atienda la situación inhumana que determinados sectores vinculados a la seguridad social han generado para un grupo de servidores públicos de las EDES, quienes —según las leyes núm. 379-81 y 87-01— tienen derecho a recibir una pensión digna del Estado dominicano. A juicio del MOPESEP, su designación constituye una acertada decisión del presidente Luis Abinader y representa un valioso respaldo para el fortalecimiento del órgano rector de la seguridad social.

El licenciado Luis Holguín-Veras señaló además que “la Dra. Fernández, como gerente general del CNSS, y el licenciado Eddy Olivares Ortega, actual ministro de Trabajo y presidente del CNSS, tienen todas las condiciones para conformar una alianza efectiva que, mediante sinergias, se convierta en el catalizador de la transformación que la seguridad social necesita. Tras más de 20 años de implementación, el sistema ha mostrado fortalezas únicamente en el ámbito económico, especialmente en las ganancias históricas de los negocios vinculados a la seguridad social, mientras que las personas afiliadas continúan enfrentando grandes incertidumbres y limitaciones en la cobertura y prestaciones tanto en salud como en pensiones”.

El MOPESEP concluye que el principal reto de la seguridad social radica en escuchar y empatizar con las necesidades de las personas afiliadas, quienes —según sus palabras— “han sido las grandes ausentes en el SDSS”.

