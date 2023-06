Moradores de Santo Domingo Oeste al grito por falta de agua potable; se quejan de la Caasd

Moradores de varios sectores del Municipio Santo Domingo Oeste están al grito por la falta de agua potable, al tiempo de denunciar que desde la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (Caasd) no abren lo suficiente las llaves para poder abastecerse del preciado líquido.

Aseguran que se ven se ven obligados a comprar camiones de agua por un precio que ronda la mayoría de veces los 2,500 pesos.

“Tienen un negocio con el agua, el martes hicimos una huelga y así fue que abrieron un chin chin y miren como es, con un embudo para poderla halar”, dijo una de la ciudadanas consultadas por un noticiero nacional.

Otra de las lugareñas consultadas en uno de los sectores de Herrera, aseguró que desde la Caasd le había prometido echarle agua potable hasta la mitad de su cisterna, pero que esto nunca se cumplió porque supuestamente se agotó el agua destinada para esa zona.

“Me ofrecieron media cisterna de agua s mí y una vecina el sábado a las diez de la mañana, me quedé esperando hasta ayer, y lo que me dijeron fue que ya se acabó la brigada que había en Herrera dando agua, ya a usted no le toca agua en este mes”, refirió.

Asimismo, otra ciudadana manifestó que el servicio llega dos veces por semana por un rato y en horas de la noche.

“Llega a las diez y pico de la noche, entonces hay que poner las bombas y cuidarla que no te la vayan a llevar. En una hora en que todo el mundo tiene sueño”, indicó.

Se recuerda que desde hace varios meses las presas de República Dominicana se han visto afectada por una larga sequía, lo que ha significado un dolor de cabeza para las autoridades al momento de poder mitigar la demanda de la población en ese sentido.

Recientemente han caído en el país largas lluvias, con las cuales se espera la distribución del demandado líquido pueda fluir mejor.