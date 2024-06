Morgan Freeman sobre el Mes de la Historia Negra: «Esta idea me hace rechinar los dientes»

El ganador del Oscar, Morgan Freeman, conocido por sus papeles en Sueño de fuga y la trilogía de El Caballero de la Noche, ha criticado abiertamente el Mes de la Historia Negra. En una reciente entrevista con Variety, Freeman compartió sus opiniones sobre esta celebración, que tiene lugar en febrero en Estados Unidos y conmemora la historia y los logros de los afroamericanos.

“Detesto la mera idea de esto”, afirmó. “¿Me vas a dar el mes más corto del año? ¿Y vas a celebrar ‘mi’ historia? Esta idea me hace rechinar los dientes. No es correcto”, manifestó el actor de 87 años. Freeman ha reiterado su postura en varias ocasiones, describiendo el Mes de la Historia Negra y el término “afroamericano” como un “insulto”.

En una entrevista previa con la revista The Sunday Times’s Culture, el actor manifestó: “Dos cosas que puedo decir públicamente que no me gustan. El Mes de la Historia Negra es un insulto. ¿Vas a relegar mi historia a un mes?”.

Freeman también cuestionó la utilización del término “afroamericano”, afirmando: “No me suscribo a ese título. Los negros han tenido diferentes títulos desde el comienzo con la palabra ‘n’, y no sé cómo estos términos se afianzan, pero todos usan ‘afroamericano’”.

El actor añadió: “¿Qué significa realmente? La mayoría de los negros en esta parte del mundo son mestizos. Y dices ‘África’ como si fuera un país cuando es un continente, como Europa”. Freeman también compartió su acuerdo con una opinión del actor Denzel Washington: “Estoy muy orgulloso de ser negro, pero eso no es todo lo que soy”.

La crítica de Freeman coincide con su labor como productor ejecutivo de la nueva serie de la Guerra Civil, “The Gray House”, que se presentó en el Festival de Televisión de Montecarlo, donde Freeman recibió el premio Crystal Nymph.

Durante la conversación sobre su nuevo proyecto, Freeman reiteró su tajante opinión sobre todo el asunto: “Mi historia es la historia americana. Es la única cosa en este mundo que me interesa, además de ganar dinero, divertirme y dormir lo suficiente”.

El Mes de la Historia Negra fue reconocido como una festividad nacional en 1976, cuando el presidente Gerald Ford formalizó la celebración que había comenzado décadas antes como una semana de reconocimiento creada por el historiador de Harvard Carter G. Woodson y el ministro Jesse E. Moorland.

La elección de febrero se debió a las fechas de nacimiento de Abraham Lincoln y Frederick Douglass. Otros países, como Reino Unido, Países Bajos e Irlanda, también celebran el Mes de la Historia Negra, aunque en octubre.

El debate sobre la pertinencia y el impacto del Mes de la Historia Negra ha sido continuo en Estados Unidos y en otros lugares. Mientras algunos argumentan que es una herramienta importante para la educación y el reconocimiento de las contribuciones de los afroamericanos, otros, como Freeman, consideran que segrega y limita la historia a un solo mes.

El homenaje de Morgan Freeman a Nicole Kidman

Entre otros discursos de Freeman menos serios, pero igual de llamativos, estuvo el que dio para la actriz Nicole Kidman cuando fue homenajeada en la 49ª Gala del Premio AFI a la Trayectoria. En ese momento, hace unos meses, Morgan ofreció un discurso destacado por su tono humorístico.

El homenaje incluyó al veterano actor recordando su propia premiación en 2009 y dirigió algunas palabras a Kidman: “Estoy aquí para decir que me senté en esa silla, y sé exactamente lo que está pasando por tu mente… estás pensando, ‘¿El Instituto Americano de Cine? ¿El mayor honor para una carrera en el cine? ¿Yo?’. Y también estás pensando, con esa hermosa sonrisa, ‘¡Carajo, eh!’”.

Las palabras del intérprete desataron risas entre los asistentes, mientras Kidman sonreía y cubría los oídos de su hija, Sunday Rose, de 15 años.

