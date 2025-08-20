Motociclistas y capitalismo versus ley y orden

En un reciente viaje a la capital, mi amigo Enmanuel Castillo -actual director de La Información, y compañero de aula y pensión durante más de cinco años universitarios en la escuela de Sociología de la Universidad Católica de Chile- observó con detenimiento un fenómeno cotidiano que revela profundas tensiones entre cultura, legalidad y economía: la conducta de los motociclistas.

Continuamos analizando la increíble capacidad de estos actores sociales de maximizar la utilidad de sus limitados recursos: la moto, su tiempo y su capacidad para administrar el riesgo y la violación impune de las normas de circulación.

En mi libro sobre la sociología del espacio vial, explico que la moto ha sido legalmente equiparada al automóvil, en cuanto derechos y deberes. Mientras tanto, en la cultura local posee todas las ventajas de una bicicleta glorificada, de un juguete motorizado. Una ambigüedad simbólica le otorga acceso informal – y muchas veces indebido- a aceras, zonas verdes y espacios prohibidos.

Su forma de conducir suele oscilar entre abusiva, agresiva y “medalaganaria”, y demasiado a menudo peligrosa, caprichosa y difícil de predecir. Utilizan el espacio vial con absoluta libertad y total impunidad.

Como estudioso de su conducta durante décadas, he puesto atención a cada nueva forma o innovación en cuanto a patrones de violación de la ley. Y sobre la creciente impotencia e indiferencia de la policía vial, ante la cual los motociclistas suelen ser invisibles, especialmente en horas pico, en intersecciones congestionadas.

Acaso tan interesante como su invisibilidad, resulta ser el acostumbramiento y la tolerancia obligada de los demás tipos de conductores.

El espacio vial se hace cada vez más complejo y peligroso mientras los de patrones de conducción se modifican constantemente con nuevas improvisaciones, como apostando a la audacia y a la capacidad de maximizar su utilidad, a las leyes.

También observamos cómo los conductores de automóviles suelen reproducir los patrones recientes de los motoristas: hablar por teléfono mientras conducen; aprovechando cada tapón para cada oportunidad, cuando hay tapón o la luz roja, conversando relajadamente por su celular, lo cual es motivo de protesta para muchos, pero aprovechado por otros para adelantar a esos vehículos que se quedan detenidos, sin importarles que están perturbando o deteniendo el flujo.

Más interesantes en nuestro breve viaje por los taponamientos fue observar que el motociclista tiene una conducta completamente racional desde el punto de vista del modelo de maximización capitalista. Este agente productivo se comporta como cualquier otro del sistema, haciendo todo lo que la ley no impide (o no puede impedirle) para maximizar su inversión; esto es, su tiempo, su combustible y el uso de su máquina y por igual su celular y demás recursos… y su capacidad y necesidad de correr riesgos. Y de evitar accidentes y situaciones que minimicen su recurso tiempo.

Los demás, sin embargo, necesitamos que ellos, los motociclistas, entreguen nuestras encomiendas y nos traigan alimentos del supermercado y medicina de la farmacia. Cuanto más rápido, mejor. El tiempo laborable es su recurso más optimizable.