Movimiento “La ADP me tiene Jarto”: estudiantes son las grandes víctimas

El movimiento de padres, madres y tutores de estudiantes de escuelas públicas, “La ADP Me tiene Jarto” expresó su preocupación e indignación porque según la organización, los estudiantes son las grandes víctimas del chantaje e intereses políticos de Eduardo Hidalgo y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), pues debido a ellos, casi tres millones de estudiantes, continuamente son privados de recibir docencia a causa de los constantes llamamientos a paros.

La entidad compuesta por cientos de padres, madres y tutores, consecuencia para los cientos de miles de padres y madres pobres, entienden que aunque no se opone a las aspiraciones de la ADP a que los salarios de los maestros sean mejorados, entiende que este no es el momento, indicado, ya, que el país atraviesa por una crisis, y que dicho sea de paso, los maestros no son los más afectados.

“Los maestros no son los más afectado porque el 80% de los trabajadores dominicanos ganan menos de RD$ 20,000 al mes, mientras, los salarios de los docentes oscilan entre RD$ 57,668 y RD$ 63,298”, recordó, “La ADP Me tiene Jarto”.

Además, consideró, que no es el mejor método para estos hacer sus reclamos, y lamentan que el presidente de la organización: Eduardo Hidalgo, y sus “aliados dentro de la ADP no sientan la más mínima preocupación por los niños y niñas pobres que acuden al sistema de educación pública, que solo pien-sen en sus apetencias personales, salariales y políticas.

Lucha

Manifestó que si bien es cierto que la libre asociación es un derecho constitucional, no menos cierto es, que los intereses de un grupo de la sociedad no pueden estar por encima del país, y menos de los grupos más vulnerables como los niños pobres del sistema de educación pública.

En ese sentido, el movimiento anunció que se mantendrá en pie de lucha porque la educación de sus hijos no puede estar sujeta a los intereses y vaivenes de la ADP.

“La ADP Me tiene Jarto” agregó que de ser necesario llevará a cabo otras acciones como caminatas, manifestaciones pacíficas hasta incoar acciones ante los tribunales.