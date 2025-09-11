Donald Trump acusó a los discursos de la «izquierda radical» de haber contribuido al asesinato a tiros el miércoles de uno de sus fieles aliados políticos, el influyente Charlie Kirk, al que calificó de «mártir de la verdad y la libertad».

El podcaster conservador, abanderado de la juventud pro-Trump, fue asesinado durante una reunión pública en una universidad de Utah (oeste).

La investigación para encontrar al que le asesinó sigue en curso y sus motivos no se conocen por el momento.

“Durante años, la izquierda radical ha comparado a estadounidenses formidables como Charlie con los nazis y los peores criminales y asesinos en masa del mundo. Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que vivimos hoy en nuestro país, y debe cesar de inmediato”, denunció el presidente estadounidense en un vídeo publicado en su red social Truth Social “Mi administración encontrará a todos los que han contribuido a esta atrocidad y a cualquier otro tipo de violencia política, incluidas las organizaciones que los financian y apoyan”, afirmó.

“Mi administración encontrará a todos los que han contribuido a esta atrocidad y a cualquier otro tipo de violencia política, incluidas las organizaciones que los financian y apoyan”, afirmó.

Charlie Kirk junto al presidente estadounidense Donald Trump, el 22 de diciembre de 2024 en Phoenix, en el mitin político America Fest. AFP – JOSH EDELSON

Lee más: Muere activista Charlie Kirk tras recibir un disparo en un evento en Utah



“Charlie Kirk ha caído en el frente”⁣

⁣

Antes que él, varias figuras trumpistas habían calificado a Charlie Kirk de “mártir” caído en defensa de los valores conservadores y cristianos. “El movimiento iniciado por Charlie Kirk nunca cesará”, declaró Jack Posobiec, otro influyente de extrema derecha, en una conversación con Steve Bannon, figura del movimiento ultraconservador.⁣

⁣

“Debemos tener una voluntad de acero. Charlie Kirk ha caído en el frente”, dijo este último en Real America’s Voice, un canal en el que el joven podcaster conservador presentaba un programa.⁣

⁣

“Se ha encendido la mecha en Estados Unidos y creo que la derecha estadounidense, especialmente los jóvenes, no aceptará” la muerte de una de sus voces más famosas, declaró Matt Boyle, representante del sitio web de noticias Breitbart News, también durante una conversación con Steve Bannon.⁣

⁣

“Charlie Kirk es un mártir estadounidense”, escribió en X Benny Johnson, otro podcaster muy seguido por los trumpistas.⁣

⁣

El mismo tono y las mismas palabras utilizó Kevin Roberts, presidente de la Heritage Foundation, un grupo de expertos cuyas ideas han sido ampliamente retomadas por el presidente estadounidense. “Su martirio debe ser un punto de inflexión para nuestro país”, declaró en un comunicado de prensa, retomando el nombre del movimiento de movilización juvenil liderado por Charlie Kirk, “Turning Point” (el punto de inflexión).⁣

⁣

Condena unánime de los demócratas⁣

⁣

Los más virulentos no esperaron a conocer los primeros resultados de la investigación para señalar a la “izquierda” como responsable. Y ello a pesar de que numerosos responsables demócratas condenaron el ataque de forma rápida y sin ambigüedades.⁣

⁣

“La izquierda no logró imponerse en los debates, así que lo mataron”, reaccionó Clay Travis, un presentador y comentarista que difunde las ideas trumpistas. “La izquierda es el partido del asesinato”, lanzó Elon Musk en X.⁣

⁣

Por parte del Partido Demócrata, sin embargo, la condena del asesinato y de la violencia política ha sido unánime. La antigua candidata demócrata derrotada en las elecciones de 2024, Kamala Harris, consideró que “la violencia política no tiene cabida en Estados Unidos”.⁣

⁣

El expresidente Joe Biden también pidió que este tipo de violencia “cesara inmediatamente”, al unísono con otras figuras de la izquierda: Barack Obama, Bernie Sanders o el gobernador de California, Gavin Newsom. La figura progresista Alexandria Ocasio-Cortez temía que la muerte de Charlie Kirk desencadenara una ola de “caos y violencia política”.