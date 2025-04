Movimiento Reconocido: «No aceptamos que se nos niegue nuestra dominicanidad»

El Movimiento Reconocido aclaró este viernes que sus integrantes no son inmigrantes haitianos, sino que son ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana, nacidos y criados en el país.

La organización emitió un comunicado, que ponemos a continuación de manera íntegra:

Desde nuestro Movimiento, comprometido con las luchas sociales, los derechos humanos y la dignidad de los pueblos, queremos dirigirnos a la opinión pública nacional e internacional para aclarar informaciones falsas que han sido difundidas con evidente intención de desinformar, criminalizar y estigmatizar la participación legítima de nuestra organización en espacios de movilización social.

Nuestra organización se ha sumado de manera consciente y responsable, a la convocatoria realizada por la Coordinadora Popular Nacional para la Gran Marcha Unitaria que se celebrará este 27 de abril, convencidos de que es un espacio legítimo y necesario de expresión popular.

Esta marcha agrupa a diversos sectores organizados que luchan por mejores condiciones de vida, contra las desigualdades sociales, por el derecho a la tierra, al trabajo digno, la salud, la educación y la participación plena en la vida democrática del país.

Sin embargo, lamentamos profundamente que nuestra participación haya sido objeto de una campaña de tergiversación y ataques, promovida por sectores que históricamente han utilizado el racismo y la xenofobia como herramientas para dividir y debilitar las luchas del pueblo dominicano.

Reiteramos de forma categórica que las personas que integran nuestro Movimiento son ciudadanos dominicanos de origen haitiano. Somos parte de este país. Nacimos aquí, crecimos aquí, hemos contribuido con nuestro trabajo, con nuestras vidas, con nuestra cultura y nuestra historia a la construcción de la sociedad dominicana.

No aceptamos que se nos niegue nuestra dominicanidad ni que se utilice nuestro origen como excusa para despojarnos de nuestros derechos.

No somos inmigrantes haitianos, como se ha intentado presentar maliciosamente en algunos medios y plataformas. Esta narrativa no es casual: forma parte de una estrategia sistemática de exclusión y discriminación que busca deslegitimar nuestra voz y nuestra presencia en los espacios de lucha social.

Esta misma narrativa ha sido responsable del sufrimiento de miles de dominicanos de ascendencia haitiana a quienes se les ha negado el acceso a la documentación, la educación, el empleo y la ciudadanía, violando derechos humanos fundamentales.

En ese mismo sentido, queremos aclarar de manera contundente que la compañera Ana María Belique no ha convocado a esta marcha, como algunos han difundido de forma irresponsable.

Nuestra compañera no se encuentra actualmente en el país por asuntos personales y no ha emitido ningún llamado público relacionado con esta movilización.

Cualquier intento de vincular su nombre con la organización de esta jornada responde a un interés deliberado por atacar su figura y, a través de ella, a todo el trabajo que hemos venido desarrollando durante años a favor de los derechos de las comunidades marginadas.

Estas manipulaciones no solo son falsas, sino que además representan un peligro real para la integridad y seguridad de nuestras compañeras y compañeros, pues fomentan el odio y abren espacio a posibles agresiones y actos de violencia.

Desde nuestro Movimiento, exigimos a los medios de comunicación actuar con responsabilidad, ética profesional y compromiso con la verdad. Las informaciones deben ser verificadas antes de ser difundidas, sobre todo cuando tienen implicaciones tan graves para la seguridad de personas y colectivos históricamente vulnerabilizados.

Finalmente, reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando por una República Dominicana más justa, democrática e inclusiva.

Seguiremos caminando junto al pueblo, con la frente en alto, reclamando nuestros derechos y participando activamente en la construcción de una sociedad en la que nadie sea excluido por su color de piel, o ser de ascendencia haitiana.

Nuestro origen no borra nuestra ciudadanía. Nuestra voz no será silenciada. Nuestra dignidad no será negociada.