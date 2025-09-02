Movimiento se queja por el pobre accionar ante grave crisis de violencia que vive Haití

El Movimiento por los Derechos Humanos, la Paz y la Justicia Global (Mondha), denunció de manera enérgica al Gobierno de Transición y a la Comunidad Internacional por teorizar demasiado y actuar muy poco ante la grave crisis de violencia que afecta a la República de Haití.

Mondha también rechazó las políticas antipueblo, antinegras y carentes de ética que asegura se están implementando contra la población haitiana.

“Estas medidas no solo profundizan el sufrimiento del pueblo, sino que también refuerzan estructuras de exclusión y discriminación”, indicó el movimiento, a través de su presidente Wendy Osirus.

Considera que el cierre de las principales carreteras y del Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture representa una de las decisiones más absurdas y perjudiciales que se han tomado.

Lejos de ofrecer soluciones, Mondha entiende que estas acciones agravan la situación humanitaria, obstaculizan la ayuda internacional y limitan la movilidad de una población ya golpeada por la crisis.

“Exigimos medidas concretas, éticas y eficaces para restaurar la paz y garantizar los derechos fundamentales del pueblo haitiano”, apuntó.

Trágico accidente en Haití: mueren un policía keniano y dos civiles
José Alfredo Espinal

José Alfredo Espinal

Licenciado en Comunicación Social, con una maestría en Gerencia de Recursos Humanos y diplomados en periodismo de investigación y relaciones públicas.

Docente y estudiante de término de la carrera de Derecho.

Ganador de la Segunda Edición del Concurso Nacional de Periodistas Unión Europea – República Dominicana y Premio Municipal de la Juventud otorgado por el Ayuntamiento de Santiago.

Fue vicepresidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), filial Santiago.

Periodista por convicción.

