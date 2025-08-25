Nueva York. Varios movimientos externos en torno al líder del Partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, iniciaron acciones puntuales de sus trabajos políticos de afiliación de nuevos miembros, promoción y juramentaciones en los Estados Unidos, para nuclearlo hacia el presidente de la organización.

Geraldo Rosario, representante del «Proyecto 300 con Leonel», indicó que desde un tiempo a la fecha han estado haciendo contactos y reuniones con directivos de otros movimientos, dirigentes y militantes de otros partidos políticos dominicanos, y nuevos miembros de «Los 300» que se han sumado a la causa que representa el doctor Fernández.

Añadió: «Estamos muy contentos con el nivel de adherencias de muchas latitudes, la gente nos llama indicándonos que quieren trabajar por Leonel; junto a los demás proyectos conformaremos un bastión indetenible», sostiene Rosario.

Agregó que a Leonel lo consideran en RD una necesidad nacional fruto del desorden colectivo que vive el país, donde el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano (PRM) ha retrotraído en el tiempo a nuestra nación, desbaratando los logros de pasadas gestiones.

«Además, no mostrando mejoría en la canasta familiar, ni en seguridad, ni en economía, ni salud y mucho menos en educación, que son los renglones principales para mejorar la calidad de vida de un pueblo», dijo.

«Ante la situación en nuestra tierra, aquí en EUA no podemos ser indiferentes, hay que continuar nucleándose en torno a Fernández para sacar al PRM en el 2028», sentenció.

De su lado, el dirigente político y comunitario en Nueva Jersey, Rey Fabián, presidente del Movimiento Uniendo Fuerzas con Leonel (ÚNETE) reveló que el trabajo en ese estado no se ha detenido, señalando que se ha reunido con cientos de dominicanos en las últimas semanas.

Aseguró que la aceptación ha sido total, la gente se está integrando a trabajar con Leonel desde varios condados; «estamos uniendo fuerzas y voluntades junto a otros proyectos que inician en este estado».

Otros dirigente s de movimientos aliados son: Rafael Almonte de SÚMATE, Julio Álvarez de «UNIR USA», e Iván Canals del movimiento internacional «Leonel la Única Esperanza», quienes compartieron con Rosario y Fabián de que están adhiriendo nuevas entidades comunitarias y deportivas, mostrando interés de trabajar con Fernández desde la parte externa del partido.

