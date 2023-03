Muy ajeno a los dimes y diretes entre su expareja Alexandra MVP y su pareja actual Dalisa Alegría, así se muestra el cantante Mozart La Para, quien utilizó este martes sus redes sociales para compartir el plato que degustó.

Se trata de un chivito hecho por su madre (Mélida Ferreira), el presumió a través de sus historias en su cuenta de Instagram, con el siguiente mensaje:

¨Mi madre y su chivito¨, posteó junto a un caldero lleno del animal.

Los últimos detalles sobre el conflicto

La influencer Alexandra Hatcu le respondió a la actriz Dalisa Alegría, luego de que esta última revelara detalles del porque Mozart La Para no está actualmente con su exesposa.

Según la comunicadora, esta debería pedirse perdón ¨por no saber mantener tu relación a base de amor, compresión, de atención y no vivir de las falacias¨.

De inmediato, Hatcu utilizó las historias de la red social Instagram para dar su parecer sobre estas declaraciones.

«Quien tiene que pasar página es tu marido (Mozart la Para), que no fue una ni dos veces que me pidió durante estos cuatro años volver con él», dijo la autodenominada «MVP».

«Que perdida estás en este cuento, aparentemente la que no sabe mantener una relación a base de amor y comprensión eres tú porque después de cuatro años por ti es que estamos aquí», añadió.

Hatcu entiende que ¨la única que está manchando su apellido y dignidad eres tú, que destruiste tres familias, primero la de tu exmarido (Manuel Álvarez)…, segundo mi familia y la tuya también…¨

¿De dónde viene la discusión?

Se recuerda que la discusión comenzó porque la exesposa de Mozart La Para dijo durante una entrevista el pasado lunes que podría considerar hacer las paces con la pareja, si ellos le piden perdón, al asegurar que ambos le faltaron al respeto.

“Yo siempre he dicho que si él tuviera otra pareja, o 20 parejas más, yo no tendría ningún problema, serían mis mejores amigas. Ahora, quizás si me pide perdón por lo que hizo lo pudiera considerar. Pero me faltaron mucho el respeto y se burlaron demasiado, me trataron de hacer mucho daño”, manifestó la MVP en una entrevista con Santiago Matías en el programa Alofoke Radio.

Asimismo, dijo que la postura de Dalisa no fue la más adecuada en el momento en que se separó del artista.

“Me irrespetó. Cuando él y yo nos separamos, el comportamiento de esa persona era como que ella era la esposa y yo la amante”, expresó la influencer de origen europeo.

Luego, la actriz manifestó ¨¿Perdón de qué? más bien deberías pedirte perdón tú por no saber mantener tu relación a base de amor, compresión, de atención y no vivir de las falacias¨, inició el video Alegría, donde además reveló el nombre del hombre (Elián Rodríguez) con el que supuestamente Alexandra mantenía una relación cuando Mozart le informó que estaba con Dalisa.

“¡Por favor, por favor! ¿Cómo puedes dormir tranquila en la cama? Tú sabes muy bien que él no te llamó, él fue para donde ti y te aclaró y habló y te habló de frente”, añadió.

La actriz, aparentemente indignada continuó diciendo «Porque tú muy bien sabes que casi la mayoría de las cosas que hablaste, no eran verdad, pero prefieres morirte que sincerarte con la gente porque es muy fácil que te cojan pena, querer ser la víctima y yo la mala para quedar bien con la gente».

«Estamos en el 2023 mi querida, ya han pasado 4 años, pasa la página.. las personas maquiavélicas como tú saben muy bien cómo mover sus fichas para poder hacerle daño a otros… en mi vida había conocido una mujer que quisiera hacerle daño tanto a un hombre como tú», expresó.

Concluyó el audiovisual exhortando a Alexandra no referirse a ella, ya que esta no va a permitir que se siga manchando su nombre, su dignidad y la de su familia.