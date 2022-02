Espectáculos HOY: Mozart La Para | La Ross María y DJ Sammy | Rosalía y Rauw Alejandro

En las noticias del espectáculos resalta Mozart La Para, quien aseguró que pudo haber acabado con la carrera de el Lápiz Consciente en el 2020.

Además, las parejas del espectáculo no han dudado en mostrar al mundo su relación. Por un lado, la Ross María publicó una fotografía donde se le ve besándose con su novio, DJ Sammy.

Por el otro, se dio a conocer la noticia de que Rosalía y Rauw Alejandro compraron una mansión en Barcelona por dos millones de euros.

Mozart La Para revela que pudo terminar con la carrera de El Lápiz

Mozart La Para aseguró que pudo haber acabado con la carrera de El Lápiz Consciente hace dos años, cuando en plena pandemia el intérprete de “Descanso Eterno” comenzó una guerra mediática con él por medio de canciones.

El exponente urbano opinó que de no haber contestado «hubiese hundido su carrera artística”, acto seguido, reveló que el motivo de su respuesta fue el respeto que le tiene como artista al Lápiz, aunque el mismo no se extienda hacia su vida personal.

“Yo tenía la carrera del Lápiz en el abismo, si no le respondía él perdía el respeto de sus fanáticos por ese disparate que me tiró, fue una vergüenza ajena que me dio”, detalló el cantante.

“Lápiz y yo no somos enemigos. Eso fue una guerra lírica. Ahora bien, tampoco somos amigos. Lo respeto musicalmente, porque cuando yo comencé Lápiz estaba matando y yo lo escuchaba. Es uno de los duros del género, ahora, personalmente no, porque es muy egocéntrico”, agregó.

En una entrevista publicada por el comunicador Brea Frank, Mozart explicó que para él fue un momento divertido en medio del confinamiento ocasionado por el covid-19.

Sobre sus proyectos

Fue durante esta conversación que el artista reveló que tiene diversos proyectos musicales que saldrán a la luz pública próximamente, incluyendo varios temas de “dembow”, que considera canciones pasajeras.

También detalló que tiene otras canciones, pertenecientes a otro género, que lanzará durante este año y que perdurarán en el gusto popular.

La Ross María y DJ Sammy ya no esconden su amor

Poco tiempo ha pasado desde que La Ross María y DJ Sammy revelaron que son pareja. Ahora, le mostraron su amor al mundo con una publicación realizada por la intérprete de “El heladero”.

En su cuenta de Instagram, la Ross María compartió dos imágenes con su novio. En la primera se les observa dándose un tierno beso, mientras que en la siguiente fotografía aparecen riendo.

“De temer o querer, yo elijo quererte”, reza la descripción de la publicación.

Rosalía y Rauw Alejandro compran mansión valorada en 2.2 millones de euros

Rauw Alejandro y Rosalía

Los cantantes Rosalía y Rauw Alejandro han mantenido su relación en privado, sin embargo, ayer se dio a conocer la noticia de que la pareja compró una mansión en Barcelona valorada en aproximadamente 2.2 millones de Euros.

De acuerdo con medios españoles, se trata de un palacete rural modernista cerca de la localidad de Manresa con un gran valor arquitectónico.

Es precisamente debido a este valor que los artistas no podrán renovar por completo la propiedad, además, requerirán permisos especiales para tomar ciertas decisiones que involucren la casa.

El palacete fue construido en 1905 y en su interior pueden observarse vidrieras, bóvedas, terrazas, chimeneas y un moderno jacuzzi. La finca originalmente pertenecía a los padres dominicos del convento de Sant Domènec, por lo que tiene una capilla adosada que data de 1872.