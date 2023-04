MP: Jean Alain fracasó, argumentó no habían entregado documentos solicitados 

El procurador fiscal Emmanuel Ramírez señaló la madrugada de este miércoles, que la defensas del exprocurador Jean Alain Rodríguez, principal acusado de la Operación Medusa, continúa sin estar lista para responder ante la acusación del Ministerio Público y continúa fracasando en su objetivo de entorpecer el proceso.

“En el día de hoy, en uno de sus múltiples intentos para que no se conozca la audiencia preliminar, el acusado Jean Alain Rodríguez fracasó, argumentó ante el tribunal que el Ministerio Público no le había hecho entrega de varias documentaciones que fueron entregadas anteriormente a este juzgado, lo cual el tribunal pudo contactar que no era cierto, ya que el Ministerio Público cumplió cada una de las entregas que fueron ordenadas, tanto por dependencia del Ministerio Público, como por instituciones públicas”, explicó el litigante.

Ramírez, quien habló a la prensa a su salida de la audiencia de revisión obligatoria a la medida de coerción impuesta a Jean Alain Rodríguez, destacó que el Ministerio Público volvió a demostrar en estrado que está listo para conocer este proceso, no así las defensas del exprocurador.

“Esta es una muestra de que el Ministerio Público está listo para conocer la audiencia preliminar, pese a los intentos de las defensas, que no están preparadas para conocer la contundente acusación que presentó el Ministerio Público en su contra”, puntualizó.

Además de Ramírez, en la audiencia, el órgano persecutor estuvo representado por el procurador adjunto titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho y por la procuradora de corte coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz.

Ante los argumentos presentados por la defensa técnica de Rodríguez, en la que señalaba que no habían recibido una documentación por parte del MP, Ramírez, mostró al tribunal los informes que indican cuándo y cómo fueron entregados los documentos solicitados por la defensa del principal acusado de la Operación Medusa.

Frente a los informes presentados por el órgano de justicia el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, rechazó lo solicitado por la defensa del exprocurador.

El juez Martínez, quien inició el conocimiento de la revisión obligatoria de la medida de coerción a las 2:00 de la tarde de este martes, decidió, tras superar las 12 horas de litigio, a las 1:30 de la mañana del miércoles, aplazar la continuación de la audiencia para el próximo martes 2 de mayo a las 2:00 de la tarde.

En el expediente de la Operación Medusa, además de Rodríguez, el proceso también se sigue en contra Alfredo Alexander Solano, ex subdirector administrativo del Ministerio Público; contra Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, y contra Jonathan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo.

Igualmente, contra Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; la ex subdirectora administrativa, Altagracia Guillén Calzado, así como de Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y el exasesor Miguel José Moya.

Los acusados de la Operación Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.

En este caso el Ministerio Público presentó una acusación mediante un voluminoso expediente de 12,274 páginas, acompañado de más de 3,500 pruebas, incluyendo más de 400 testigos. La acusación fue presentada contra 41 personas físicas y 22 empresas.

Jean Alain Rodríguez Sánchez es acusado de dirigir el entramado de corrupción administrativa cuando estuvo al frente del Ministerio Público en el período del 2016 al 2020.

