La procuradora Mirna Ortiz aseguró que el exprocurador Jean Alain Rodríguez y los demás imputados, por supuestamente integrar una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República, continúan recurriendo a tácticas dilatorias con el único objetivo de retrasar el avance del juicio en el que son procesados por sustraer del erario miles de millones de pesos.

“En el día de hoy (miércoles 20 de agosto), como siempre, el Ministerio Público estaba listo para la presentación de la acusación y el conocimiento de este proceso. Han sido las defensas quienes han demandado la suspensión de la audiencia, alegando desconocer el auto de apertura a juicio ordenado por la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que incorpora nuevamente al imputado Juan Azael Martínez al proceso”, explicó la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

La representante del Ministerio Público recordó que dicho auto de apertura se fundamenta en los mismos hechos y en las mismas pruebas contenidas en la acusación inicial.

“El Ministerio Público ha solicitado al tribunal rechazar la suspensión y ha motivado a las juezas para que den inicio a este proceso. No ha sido por responsabilidad del Ministerio Público que el juicio no se haya iniciado. Más que un alegado derecho de defensa, lo que existe es una clara táctica dilatoria para impedir el avance del proceso”, manifestó.

Ortiz recordó que se trató de la cuarta ocasión en que la audiencia es aplazada por incidentes planteados exclusivamente por las defensas. “Reiteramos: estuvimos listos, estamos listos y estaremos listos para el 22 de septiembre, fecha en que confiamos en que se dé inicio a este juicio”, puntualizó.

Leer más: Exprocurador Jean Alain Rodríguez es impedido salir del país

Otros imputados

En el caso, además de Jean Alain Rodríguez y Alfredo Alexander Solano Augusto, en también están implicados Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.

También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Jhonatan Loander Medina Reyes, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.

Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos durante su gestión como procurador general de la República (2016-2020).

Según el expediente acusatorio, el grupo malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos en la Procuraduría General de la República.

El envío a juicio fue ordenado el 29 de junio de 2023 por el juez Amaury Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tras presentar una síntesis de las líneas de investigación que detallan múltiples actos de corrupción cometidos durante la administración de Rodríguez.

La acusación incluye a 41 personas físicas y 22 empresas presuntamente involucradas en esta red de corrupción.

Las juezas Claribel Nivar, Yissell Soto y Clara Castillo, del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, conocen el expediente.

Seguir leyendo: El inicio juicio fondo a Jean Alain volvió a fracasar ayer

