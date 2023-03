“Ministerio Público no ha presentado prueba justifique prisión contra Gonzalo Castillo”, dice abogado

Uno de los abogados del excandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, aseguró hoy que el Ministerio Público carecería de pruebas que puedan justificar una prisión preventiva en la continuación del caso Calamar.

“Los arraigos están ahí y el Ministerio Público no ha aportado ninguna prueba que justifique el mantenimiento en prisión preventiva del señor Gonzalo Castillo. Una sola prueba la han aportado, al contrario, los presupuestos que va aportar la defensa de Gonzalo Castillo es para que a partir de este momento él sea puesto en libertad pura y simple”, dijo Luis Rivas.

De su lado, la veterana abogada Laura Acosta, describió el objetivo que persigue el conocimiento de una medida de coerción y que la misma ha sido “tergiversada”.

“Una persona a quien se le otorga libertad pura y simple no significa que no pueda seguir siendo investigado, se ha tergiversado y desnaturalizado la medida de coerción (…) Desde hace tres años el Ministerio Público ha estado investigando, han salido filtraciones de muchísimas cosas a la prensa y esas personas se han mantenido aquí en el país, no se han sustraído, no se sustrajeron cuando fueron al Ministerio Público en varias ocasiones, de modo que no se justifica una medida de coerción”, puntualizó Acosta.

Las declaraciones de ambos juristas fueron emitidas durante una pausa para almorzar en lo que significa una de las audiencias más importantes para el órgano persecutor por los supuestos actos de corrupción administrativa en la gestión de Gobierno del licenciado Danilo Medina.

Además de Gonzalo Castillo guardan prisión los exministros Administrativo y de Hacienda, José Ramón Peralta y Donald Guerrero, respectivamente.