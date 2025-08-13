MP sobre caso Antipulpo: «De nuestra parte, el trabajo está hecho. Esperaremos respuesta del Tribunal»

Mirna Ortiz.

La procuradora adjunta del Ministerio Público, Mirna Ortiz, indicó que en el caso de corrupción denominado Antipulpo, por parte del órgano persecutor «todo está hecho» y que están a la espera de la decisión del Tribunal.

«De nuestra parte, el trabajo está hecho, esperaremos ahora la respuesta del Tribunal», indicó tajante.

Señaló que el Ministerio Público presentó más de 90 testigos, al rededor de 36 pruebas materiales y más de 2,000 pruebas documentales que sustentan el proceso.

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

