MP sobre caso Antipulpo: «De nuestra parte, el trabajo está hecho. Esperaremos respuesta del Tribunal»

La procuradora adjunta del Ministerio Público, Mirna Ortiz, indicó que en el caso de corrupción denominado Antipulpo, por parte del órgano persecutor «todo está hecho» y que están a la espera de la decisión del Tribunal.

«De nuestra parte, el trabajo está hecho, esperaremos ahora la respuesta del Tribunal», indicó tajante.

Señaló que el Ministerio Público presentó más de 90 testigos, al rededor de 36 pruebas materiales y más de 2,000 pruebas documentales que sustentan el proceso.

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd