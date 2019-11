MPT ve por temor CE no lo reconoce

La Comisión Política del Movimiento Patria para Todos afirmó ayer que fue víctima de discriminación y denegación de derecho por la Junta Central Electoral al negarle su reconocimiento, lo que denunció obedece a presiones del Palacio Nacional y empresarios del sector eléctrico.

Dijo que prima de parte del organismo comicial el interés de coartar su participación en las elecciones, lo que hizo primero con un reglamento para la verificación de las firmas que no tenía capacidad de hacer, porque de una muestra de 1191 personas sus empleados solo contactaron 53%.

Expresó en un documento que la Junta retrasó la toma de decisión para que vencieran los plazos que establece la Ley Electoral y así, “aunque obtengamos, como esperamos que así ocurra, el reconocimiento, no tuviéramos tiempo”.

Aseguró que esto queda evidenciado con la tardanza de más de cuatro meses para conocer el informe de verificación y hacerlo cuando faltaba un día para vencer el plazo.

“También la discriminación ha predominado durante el proceso y llama la atención como un juez dijo en público que en la primera oportunidad para conocer el informe de inspectoría votó por el reconocimiento de dos de los cuatro partidos que habían hecho la solicitud y resulta que entre ellos no estaba el nuestro a pesar de tener la mayor puntuación en la verificación”, expone.

Indica que la mayor evidencia de que el pleno de la JCE no actuó en el marco de respetar su derecho al trato igualitario como establece la Constitución y las leyes, sino impulsada por intereses mezquinos, es reconocer a un partido que tuvo menos puntación.

El texto expresa que el MPT obtuvo 45.25%, mejor puntuación que País Posible, que sacó 34.94% y que la JCE no ha notificado a los que no reconoció para que puedan seguir el proceso que fijan las leyes.