MTV Video Music Awards 2024: los récords que se podrían romper en esta edición

El evento que premia a los mejores videos musicales se transmitirá en vivo este 11 de septiembre

En su edición número 40, los MTV Video Music Awards 2024 apuntan a convertirse en una noche llena de emoción y posiblemente, de récords históricos.

Con Taylor Swift y Eminem liderando las nominaciones y figuras como Megan Thee Stallion como anfitriona del evento, este miércoles 11 de septiembre regresa uno de los espectáculos más esperados del año.

Y además de la música de Sabrina Carpenter, Karol G, Anitta, Halsey y Lisa, la ceremonia podría estar dominada por los logros sin precedentes de algunas de las estrellas más grandes del pop y el rap.

Récords que Taylor Swift podría batir

Taylor Swift llega a los VMAs 2024 con 12 nominaciones, incluidas las categorías más importantes como Video del Año y Artista del Año, por su colaboración con Post Malone en el tema “Fortnight”. Si la cantautora se lleva a casa al menos 8 premios, superaría a Beyoncé como la artista más premiada en la historia de los VMAs, con un total de 31 trofeos, según Associated Press. Actualmente, Beyoncé ostenta el récord con 30 victorias.

Además, Swift podría convertirse en la primera artista en ganar el trofeo a Video del Año en tres años consecutivos.

Con cuatro triunfos en dicha categoría (por “Bad Blood”, “You Need to Calm Down”, “All Too Well: The Short Film” y “Anti-Hero”), una victoria este año por “Fortnight” le daría el título de la artista con más trofeos de Video del Año en la historia de los VMAs, según Billboard.

También está en la carrera para romper otro récord: si Taylor gana más de 10 veces esta noche, superaría la marca histórica de Peter Gabriel de la mayor cantidad de VMAs recogidos en una sola gala (10). Y por si fuera poco, podría igualar a Britney Spears como la artista con más premios en la categoría de Mejor Pop, con tres trofeos en total.

Los récords que Eminem tiene en la mira

Eminem, nominado en ocho segmentos gracias a su éxito “Houdini”, tiene la posibilidad de romper varios récords importantes. Solo le bastaría ganar una de las categorías para romper su empate con Peter Gabriel y convertirse en el artista masculino con más VMAs de la historia, con 14 trofeos, según Vegas Insider.

Otro logro histórico se registraría si el rapero gana su tercera estatuilla en la categoría de Video del Año, lo que lo colocaría junto a Taylor Swift como los únicos artistas en lograr tres o más victorias en esta categoría.

Asimismo, con 13 premios hasta el momento, Eminem además tiene la oportunidad de extender su récord como el rapero más premiado en la historia de los VMAs.

Otros hitos en el pop, el k-pop y la música latina

Beyoncé, aunque solo tiene tres nominaciones este año, aún podría ampliar su récord como la artista más premiada en la historia de los MTV Video Music Awards si se lleva alguna de sus estatuillas. Con 30 premios hasta la fecha, está nominada en categorías como Canción del Año por “Texas Hold ‘Em” y en dos categorías sociales.

Por otro lado, Anitta podría empatar el récord de J Balvin como el artista con más victorias consecutivas en Mejor Artista Latino. Si gana por su colaboración con Peso Pluma en “Bellakeo” o por “Mil Veces”, será su tercer triunfo consecutivo en esta categoría.

Finalmente, Jungkook, del grupo surcoreano BTS, podría extender su récord en la categoría de Mejor K-Pop si gana su cuarto trofeo por su colaboración en “Seven” con Latto. Sería también su primera victoria como solista (sus tres premios anteriores fueron ganados como miembro de la boyband).

¿Dónde y a qué hora ver los VMAs 2024?

Los MTV Video Music Awards 2024 se celebrarán hoy, miércoles 11 de septiembre, a partir de las 8:00 p.m. (hora del este de EE. UU.).

El evento podrá verse en vivo a través de MTV y sus canales asociados como BET, CMT, Comedy Central, y Univision. Las redes sociales de MTV también compartirán momentos destacados en tiempo real.