Muchos se ponen en cuarentena voluntaria por el coronavirus

A su regreso de China la semana pasada, el doctor Ian Lipkin se puso en cuarentena en su sótano. Su esposa le deja su comida en las escaleras. Ya no le queda más para ver en Netflix. En horas inusuales camina por el Central Park de Nueva York, manteniéndose a unos metros de distancia de los demás.

Mientras la atención está enfocada en cruceros y bases militares estadounidenses en cuarentena, los que están en sus hogares han esquivado casi toda la atención. Los expertos dicen que estas personas juegan un papel crucial en desacelerar la propagación de la nueva enfermedad COVID-19. La mayoría de los casos y casi todas las muertes se han registrado en China.

En todo el mundo, las autoridades ordenan dos semanas de cuarentena domiciliaria y monitoreo de síntomas para los viajeros que regresan de allí. Es la única herramienta que tienen. “Todavía no tenemos una vacuna y no tenemos medicamentos aprobados para la prevención o el tratamiento de la enfermedad. Entonces, todo lo que tenemos es aislamiento”, dijo Lipkin, quien dirige el Centro de Infección e Inmunidad de la Universidad de Columbia.

Las autoridades chinas invitaron a Lipkin, un experto en virus, para ayudar a evaluar el riesgo que representa la COVID-19. Hizo un trabajo similar en China durante el brote de SARS en 2003. “Esta es mi segunda vez en el calabozo”, dijo Lipkin, quien pasó un tiempo en cuarentena en aquel momento. Terminará su encierro mañana martes, celebrando con un martini seco en público.

Los números de la cuarentena doméstica cambian constantemente y son difíciles de precisar. El estado de Nueva York, por ejemplo, ha recibido los nombres de más de 350 personas que recientemente regresaron de China. Los departamentos de salud locales los están monitoreando y recomendando cuarentena para aquellos sin exposición conocida al virus.

En EEUU, las pautas estatales y federales clasifican a las personas en grupos de alto, medio y bajo riesgo y tienen consejos para cada grupo, pero departamentos de salud locales tienen discreción sobre cómo llevar a cabo las cuarentenas.

Las cifras

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy que ya se han registrado en su país al menos 1,770 muertos por COVID-19, la neumonía causada por el coronavirus SARS-CoV-2, de la que se han diagnosticado hasta el momento 70,548 casos de contagio.

La fuente aseguró que, se habían registrado 10.644 casos graves, mientras que 10.844 personas habían sanado.

Detectan otros 70 casos en crucero

Las autoridades japonesas anunciaron ayer la detección de 70 nuevos contagios del COVID-19 en el crucero que está en cuarentena en el puerto de Yokohama, mientras Estados Unidos y otros países preparan la evacuación de sus ciudadanos que están a bordo. Los nuevos casos elevan a 355 el total de infecciones confirmadas a bordo del crucero Diamond Princess, según datos ofrecidos por el ministro de Sanidad de Japón, Katsunobu Kato.

40 Estadounidenses

Cuarenta estadounidenses dieron positivo por el COVID-19 en el crucero y no serán evacuados, informó ayer el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU., Anthony Fauci.