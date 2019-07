Mueller afirma Trump no fue exonerado de obstruir justicia

El exfiscal especial Robert Mueller rechazó tajantemente ayer las aseveraciones del presidente Donald Trump de que fue exonerado de obstrucción de justicia, advirtiendo que las aseveraciones del mandatario al respecto están equivocadas.

“El presidente no fue exonerado de los actos de los que se acusa”, declaró Mueller en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes, al inicio de una audiencia sobre su investigación en torno a los lazos entre la campaña de Trump y Rusia.

En la tarde, Mueller compareció ante la Comisión de Inteligencia de la cámara baja, donde aseveró que la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones “no fue una cacería de brujas”.

Los rusos, afirmó Mueller, siguen tratando de manipular las elecciones estadounidenses. “Lo están haciendo mientras estamos sentados aquí”, expresó el veterano investigador. Manifestó esperanzas de que el reporte que redactó servirá de ejemplo “para quienes vengan después”. El documento, aseveró, debe ser “una señal, una bandera … para que este problema no siga sin resolver”. Añadió que las acusaciones de que Rusia se inmiscuyó en la campaña electoral estadounidense no eran falsas. “Los procesos judiciales que iniciamos contra los rusos fueron sustanciales”, declaró. Mueller condenó además las declaraciones que el entonces candidato Trump hizo elogiando a WikiLeaks en 2016. En la campaña, WikiLeaks publicó miles de correos electrónicos de allegados de Hillary Clinton. “Decir que fueron problemáticas es poco”, afirmó el fiscal. En la sesión anterior Mueller manifestó que el gobierno de Rusia perpetró la injerencia porque creía que se beneficiaría con la elección de Trump.